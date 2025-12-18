港鐵：英投資管理公司QRT承租IFC 2 六層樓面共14萬呎

核心區寫字樓出現矚目租務個案。港鐵 （0066） 宣布，已與全球量化與系統化投資管理公司Qube Research & Technologies （QRT） 簽訂合約，承租公司於國際金融中心二期（IFC 2）所持物業的其中6層，合共超過14萬平方呎的辦公室空間，配合亞太區業務的迅速擴展。QRT預計於2027年分階段進駐，成為該廈主要商戶。



QRT：香港為集團亞太區域、全球營運的重要樞紐

QRT首席營運總裁（亞太區） Murray Steel表示，QRT自2018年成立以來，視香港為亞太區域及全球營運的重要樞紐，落戶國金二期進一步反映集團對香港發展的信心與承諾。

QRT總部設於倫敦，目前在全球設有13個辦事處，其中5個位於亞太區。QRT業務遍及全球，專門提供涵蓋不同地區和資產類別的多元化資產策略部署。

港鐵鄧智輝：金融投資界別對香港有信心

港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝表示，國金二期是港鐵「鐵路加物業」模式發展的成功典範，港鐵非常歡迎QRT選擇落戶國金二期，這不僅反映物業的地理及策略優勢，同時展現金融投資界別對香港業務發展據點的信心。

港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝。（黃祐樺攝）