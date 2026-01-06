國航折讓6.6%減持國泰1.08億股　套現13.2億　持股比例降至27.11%

國航（0753）以折讓6.6%作價減持國泰（0293）1.08億股，套現13.2億元，減持後國航對國泰持股由28.72%降至27.11%。



國航料錄稅前利潤1.82億人民幣

國航空布全資子公司EaserichInvestmentsInc擬在港交所委託配售代理透過大宗交易出售持有的國泰航空（0293）約1.61%股權（即108,080,000股）。本交易價格確定為每股12.22元，較國泰上日收市價13.09元折讓6.6%，預計總交易金額為13.21億元。預計實現稅前利潤約1.82億元人民幣。完成後，國航持股量由28.72%降至約27.11%。

消息未見對國泰股價有太大影響，今日（6日）低開0.5%，報13.02元；國航則低開0.8%，報7.09元。

國航減持國泰套現13.2億元。（路透社）

國航指出協議於1月5日簽署，本次交易預計將於不晚於配售協議簽署後的3個交易日內或Easerich Investments Inc.與配售代理書面同意的其他期限內完成。

國航指，本次交易完成後，公司對國泰航空的持股將繼續維持在合理水準。公司仍為國泰航空的重要策略股東，持續看好國泰航空發展前景，對國泰航空的支持不變。

國航減持後對國泰航空持股降至27.11%。（資料圖片）

稱對國泰持股維持合理水平

今次國航出售的國泰航空股票來源於2006年6月，公司與國泰及太古、中信泰富等國泰航空主要股東達成重整安排，公司於當年透過全資子公司受讓存量股份及認購新股方式成為國泰航空的戰略股東，並於2009年股票及2020年分別透過受讓存量股份及認購新股方式增持國泰航空股票。截至本次交易前，該公司透過全資子公司合計持有國泰航空1,930,516,334股。本次交易標的股票來自公司取得的前述國泰航空股票。

國泰亦公布，於出售事項及去年11月公布的股份回購完成後，假設公司的已發行股份並無其他變動，（i）太古公司的持股比例將由約43.09%增加至約47.65%（增幅超過《收購守則》第26.1條項下的2%「自由增購率」門檻），及（ii）國航的持股比例將由約27.11%（即出售事項完成後的持股比例）增加至約29.98%（即低於《收購守則》第26.1條項下的30%「觸發」門檻）。