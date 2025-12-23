國泰航空A350客機上月機尾觸地事故　多處受損　調查預計須時一年

民航意外調查機構今日（23日）公布上月26日，國泰航空一架空中巴士A350-1041客機在香港機場機尾觸地事故的初步報告。報告指，載有282名乘客及15名機組人員的客機，在向07C跑道拉平著陸階段時，機組人員因操作原因決定中止降落並復飛，期間機身尾部接觸跑道表面。



經檢查後，客機機腹蒙皮（即飛機機身外部的「皮膚」）因與跑道摩擦造成的磨損痕跡，而機尾撞擊感應器、廁所廢料面板及輔助動力裝置艙通風管道亦受損。報告指，調查小組已與機組人員進行面談，收集了相關的航班文件、飛行數據及駕駛艙錄音，正分析所收集的數據和資料，預計事故調查需時12個月。



越南胡志明市抵香港機場 中止降落並復飛時機尾接觸跑道表面

民航意外調查機構調查初步報告顯示，上月26日晚上11時32分，國泰空中巴士A350-1041由越南胡志明市新山一國際機場，飛抵香港國際機場，機上載有282名乘客，及15名機組人員。客機在向 07C 跑道進行拉平著陸階段時，機組人員因操作原因決定中止降落並復飛，期間機身尾部接觸跑道表面。

機腹蒙皮出現磨損 輔助動力裝置艙通風管道受損

涉事航機其後安全折返並成功著陸，事件中無人受傷。所有乘客和機組人員，其後在停機位離開機艙，涉事客機被拖往維修區。經地面檢查後，發現機腹蒙皮（即飛機機身外部的「皮膚」）從 FR80 至 FR88 框架段，以及 FR92 至輔助動力裝置尾錐區間，出現因與跑道摩擦造成的磨損痕跡。機尾撞擊感應器、廁所廢料面板及輔助動力裝置艙通風管道亦受損。

涉事飛機的設計及製造國的事故調查機關，法國航空安全監察分析局就這宗嚴重事故調查接獲通知並已委任一名授權代表參與民航意外調查機構的調查。民航處作為登記機關亦已接獲通知。

預計調查需時12個月 民航意外調查機構已和機組人員面談

另外，調查小組已和機組人員進行面談，並收集了航班文件、飛行數據及駕駛艙錄音。其他與調查有關的資料正在收集中。正分析所收集的數據和資料，以確定此嚴重事故的情況、成因和促成因素，同時確定進一步需要調查的範圍或要跟進的調查方向，預計事故調查需時12個月。

民航意外調查機構發言人表示，發表初步報告旨在向航空業和公眾及時提供調查早期取證階段確定的事實陳述，應視為初步的資訊。調查小組現正詳細分析收集到的數據和資訊，以確定事故發生的情況及原因，以避免同類事件再次發生，並確定需要進一步調查的範圍和跟進的調查方向。