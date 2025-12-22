國泰公布11月載客量　CX及HK Express較去年同月升近三成

國泰集團今天（22日）公布2025年11月客、貨運量資料，反映客運及貨運業務於月內均保持穩健需求。 ​其中，國泰航空的載客量較2024年同月增加26%；HK Express香港快運的載客量亦較2024年同月增加27%。



國泰顧客及商務總裁劉凱詩指，集團於11月繼續擴展環球航線網絡，國泰航空在月內開通每日往返長沙的服務，並新增阿德萊德季節航線；香港快運亦有每日往返亞庇（沙巴）的航班啟航。她指2025年集團新增20個客運航點，網絡覆蓋全球103個目的地，進一步提升香港國際航空樞紐的環球連繫。



國泰航空於今年11月的載客量較2024年同月增加26%。（資料圖片）

國泰航空：東北亞航線需求暢旺 農曆新年假期旅遊需求理想

國泰航空於今年11月的載客量較2024年同月增加26%，可用座位公里數按年增加22%。2025年前11個月的載客量，較2024年同期增加27%。

劉凱詩指，儘管香港於月內並無長假期，客運量仍然保持強健，運載率達到87%，創兩年單月新高。其中，東北亞航線需求暢旺，主要來自香港、歐洲及東南亞等主要市場的帶動；阿德萊德及基督城的季節航班亦深受歡迎，並受惠於穩健的轉機客流。

她指集團對聖誕旅遊高峰需求的前景維持樂觀，其中東北亞最受本地旅客歡迎。展望未來，農曆新年假期的旅遊需求同樣理想，尤其來自香港及內地的客源表現亮眼。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩指，集團於11月繼續擴展環球航線網絡。（資料圖片）

國泰貨運：11月載貨量較2024年同月增加10%

國泰貨運於11月的載貨量較2024年同月增加10%，可用貨物噸公里數按年增加7%。今年前11個月的載貨量亦較去年同期增加了10%。

劉凱詩指，香港及內地的出口需求穩健，加上東南亞、南亞、中東及非洲航線亦有所增長，貨運業務於11月繼續錄得按月及按年增長。她表示，集團的專業運送方案同樣表現良好，其中「國泰—優先運送」在東北亞的需求強健，而東北亞及南美市場對「國泰—特殊貨物運送」及「國泰—鮮貨運送」方案的需求亦有所提升。

她指，集團正迎來需求強健的航空貨運旺季，預期將持續至12月。隨着整體需求自12月中起逐步放緩，集團將調整旺季貨機航班，但主要貨運航線的需求料將保持穩定。

HK Express香港快運：運載率超過83% 12月預訂保持良好

香港快運於11月的載客量近64萬人次，較2024年同月增加27%，可用座位公里數則增加18%。今年前11個月的載客量，較去年同期增加了30%。

劉凱詩指，香港快運在11月繼續保持客運量增長，運載率超過83%，較2024年同期增長近6個百分點。而展望12月，整體航線網絡的預訂保持良好。

財務展望：HK Express日本航線受多項因素影響而需求放緩 錄得虧損

集團預期下半年業績表現理想，主要受運力提升、乘客運載率穩健以及貨運需求保持韌性所推動；惟香港快運主要因日本航線受多項因素影響而需求放緩，錄得虧損，部分抵銷了上述利好因素。

國泰表示，集團聯屬公司業績（大部分以延遲三個月方式入賬）預計於2025年下半年較上半年為佳。

集團下半年錄得一項約港幣9億元的其他收入，源自一項與供應商和解協議所產生的非經常性收益。就國泰集團2025年綜合財務業績而言，下半年一向是集團表現較佳的時段，今年與2024年情況相同。整體而言，集團全年綜合財務業績預計將超越去年的穩健表現。