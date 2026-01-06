委內瑞拉局勢｜美油企Valero Energy飆逾9%　Michael Burry為股東

美國對委內瑞拉發動軍事干預、跨境抓拿委總統馬杜羅（Nicolas Maduro），事發後外界早已預期美國石油企業能夠從中受惠。其中Valero Energy股價於周一（5日）抽升9.2%，收報180.57美元。Valero Energy被認為是委內瑞拉原油供應增加的主要受惠者，更獲美國知名投資者﹑電影「沽注一擲」原型人物Michael Burry「加持」。



Michael Burry表示自2020年以來一直持有Valero Energy股票，認為隨着美國準備在振興委內瑞拉石油工業方面發揮更深層作用，將愈具吸引力。他在Substack部落格上發文表示：「要知道，墨西哥灣沿岸許多煉油廠都是專門為委內瑞拉重質原油而建，所以多年來，它們一直使用次優原料。假以時日，這將提高航空煤油、瀝青和柴油的利潤率……我從2020年開始持有Valero Energy的股票，這個周末過後，我更堅定繼續持有的決心。」

圖為2026年1月5日，在委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas），民眾在國議外遊行，要求總統馬杜羅（Nicolas Maduro）獲釋。（Reuters）

Michael Burry料小型煉油廠可受惠

馬杜羅被捕後，美國總統特朗普呼籲美國石油公司投資委內瑞拉。華爾街分析師一直強調，委內瑞拉原油供應若增加，Valero Energy將成為主要受益者，因公司能夠處理重質原油。

除Valero Energy外，Michael Burry表示，即使委內瑞拉石油供應緩慢，小型煉油廠如PBF Energy和HF Sinclair也可能從中受益。