港營商環境連續5個月處擴張區　12月PMI報51.9　企業新訂單續增

香港去年12月營商環境續處於擴張區，不過擴張速度卻見放緩。標普全球去年12月香港採購經理指數（PMI）經季節調整後，由11月的52.9降至51.9，反映營商環境中度好轉，並連續五個月錄得增長。綜合而言，私營企業連續五個月增產，12月升幅雖較上一調查月回落，但整體明顯，也是過去三年的高位之一。調查資料透露，需求持續升溫，推動近期的產量增長。



受訪公司指出，新訂單於2025年底持續轉升，增幅與產量擴張大致相符，也是2023年5月以來第二高，僅次於去年11月。調查資料透露，消費者人數增多，加上客戶恢復信心，因此惠及近期銷情。數據也反映，從內地和海外巿場新接的業務量顯著增加，為整體訂單的升勢提供支持。

採購活動擴張速度放緩

綜觀最近一個調查月，採購活動更趨活躍，但擴張速度比11月放緩。企業通常表示，採購數量增長與需求好轉的程度一致。同時，採購庫存已連續七個月上升，但增幅不大。企業還指出，供應商更加如期交貨，表現自6月以來首次改善。

新增訂單持續轉旺，導致積壓工作於2025年底回復擴張，增幅雖然不大，卻是2024年12月以來最顯著；但企業反而透過員工自然流失，偏向以精簡人手作出應對。

價格方面，去年12月的整體投入成本持續高企。具體來看，成本升幅多少因原材料價格上漲，繼而推動採購價格飆升所致，惟員工成本亦攀至2024年7月以來最高。面對高昂成本，香港私營企業於是提高售價，升幅為26個月最高，以此紓緩利潤壓力。

料企業生產規模進一步擴大

展望未來一年生產，香港私營企業12月的悲觀情緒較上月淡化。值得留意的是，多家公司明言對本地經濟感到樂觀，因此整體負面看法是2023年7月以來最淺；惟企業依然憂慮全球經濟景氣，以及關稅影響。

標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti表示，去年12月營商環境進一步改善，乃2023年首季以來最佳的季度表現。本土與出口巿場的客戶需求廣泛好轉，帶動生產和新增訂單實現可觀增長，鼓勵企業積極採購，相應地配合生產需要。前瞻指數同樣令人鼓舞，當中反映產能局限走向的積壓工作指數，首次突破一年跌勢，顯示企業在需求與新訂單更趨活躍之際，生產規模可望進一步擴大。

此外，Usamah Bhatti指業者對未來一年生產的悲觀情緒，已減退至2023年中最淺，尤其是本地經濟前景，更加充滿信心。