聯儲局理事米蘭倡今年減息逾1厘　憂緊縮貨幣政策影響美經濟前景

自去年9月擔任聯儲局理事以來，多次倡議要大幅減息的米蘭表示，美國核心通脹接近儲局目標，預計數據將支持更多減息，認為今年聯儲局應減息超過1厘。而目前儲局政策仍具限制性，正在拖累經濟發展。



米蘭指，今年的財政政策將支持經濟增長，對經濟增長持樂觀態度，故若然貨幣政策保持過於緊縮，可能會扼殺經濟增長處於萌芽的狀態。

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

巴爾金稱已處中性利率區間

至於在2027年才於FOMC內有投票權的里士滿聯邦儲備銀行總裁巴爾金（Tom Barkin）則表示，鑑於失業率上升與通脹仍處高位所帶來的相互矛盾壓力，貨幣政策前景依然處於「微妙的平衡」。

他認為，在去年累計減息75點子後，利率已進入中性利率的估計區間。未來政策需要在充分就業與控制通脹的雙重使命之間作出精細權衡。

巴爾金認為，減稅與放鬆監管有望為今年的經濟增長提供動力。隨政府停擺結束，經濟數據的發布恢復正常，決策者將在未來幾個月內獲得更清晰、更完整的經濟藍圖。