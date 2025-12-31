聯儲局議息紀錄：官員分歧嚴重　部份同意利率「一段時間內」不變

聯儲局12月30日公布議息會議紀錄，顯示與會官員分歧嚴重。紀錄顯示，在12月9日至10日的會議中，有6人明確反對減息，其中兩人作為聯邦公開市場委員會（FOMC）的投票成員，因反對減息而投下了反對票。



圖為2025年12月10日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持例行記者會。（Reuters）

聯儲局12月的會議宣布減息0.25厘。會議紀錄顯示，與會者對美國經濟目前面臨的風險，進行了深入辯論。「大多數與會者」最終支持減息，有些人認為，在近期就業增長放緩之後，減息是一項恰當的前瞻策略，「有助於穩定勞動市場」。不過，也有人表達了擔憂，認為把通脹下調至2%的目標缺乏進展。

紀錄顯示，儘管多數官員認同減息，但當中部份人承認，這是權衡利弊後的決定，他們原本也可以支持維持利率不變。

部份與會者表示，根據他們的經濟展望，在本次會議減息後，可能需要在一段時間內保持目標利率區間不變。但如果通脹一如預期持續下降，進一步下調聯邦基金利率目標區間可能合適。

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

根據FOMC在12月議息會議後的聲明，堪薩斯聯儲銀行行長Jeffrey Schmid、芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）當日投下反對票，主張維持利率不變。至於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的愛將﹑主張大幅減息的新任理事米蘭（Stephen Miran），也對減息0.25厘投下反對票，因他支持減息50個基點。

聯儲局下次會議將於1月27日至28日舉行，投資者普遍預期將維持基準利率不變。