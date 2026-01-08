恒生私有化今表決　滙豐王冬勝撰文︰並非要抹去兩家行之間的差異

滙豐﹙0005﹚私有化恒生﹙0011﹚今日﹙8日﹚表決之際，香港上海滙豐銀行主席王冬勝於報章發表評論文章，他指，去年10月，該行提出私有化恒生銀行，利用這個契機釋放雙方更大的協同效應。這是一項對香港市場的重大投資，不僅反映對恒生的信心，更體現對香港繼續作為國際金融中心，以及作為連接中國與世界的重要橋樑的承諾和信心。

王冬勝又指，建議並非為滿足短期回報而作出的部署，而是以信念、耐性，以及承擔為基礎的長遠投入。「因此，大家今天所作出的決定，有助進一步提升香港國際金融中心的長期競爭力。」

王冬勝續稱，滙豐相當珍視恒生多年來建立起的的競爭優勢，亦一直守護這份傳承，因此，滙豐承諾將保留恒生的獨立品牌、企業管治、客戶基礎及獨立銀行牌照，同時在人才等方面加大投資，不斷增強恒生獨有的優勢。「在今日的銀行業環境中，規模本身已不足以確保競爭力。金融機構必須具備更高的靈活性與韌性，能夠持續投資於科技、人才及風險管理。滙豐與恒生之間更緊密的協作，有助雙方更有效地回應市場變化，與時並進地滿足現有和新客戶的需要，例如，恒生的客戶日後能夠受惠於滙豐環球網絡的優勢。」

滙豐﹙0005﹚私有化恒生﹙0011﹚今日﹙8日﹚表決，滙豐王冬勝撰文重申該行立場。（鄭子峰攝）

他並指，私有化建議並非要抹去兩家銀行之間的差異；相反，藉此強化彼此的互補優勢，讓我們更好地服務客戶和社區，從而為股東帶來更大價值。滙豐與恒生在香港擔當不同角色，而更緊密的夥伴關係，將有助雙方更清晰、更有信心地營運。

王冬勝補充，能夠提出如此規模的私有化建議，而當中有着清晰的合作目標，這並不常見。他相信，這個機會不會無限期存在。此時此刻，建議讓滙豐和恒生產生更大的協同效應，擴大本港金融業的發展，加強國際金融中心的實力，因此，意義重大。