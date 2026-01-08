恒生私有化｜有小股東反對方案　明言有情意結　感不捨

滙豐（0005）提出斥資1,060億元私有化恒生（0011）議案，恒生今日（8日）舉行法院會議及股東特別大會就議案讓股東進行表決，其中法院會議會在早上10時30時舉行。



【12:44】鍾生坦言「梗係不捨得啦」

小股東鍾先生談及恒生私有化時，眼泛淚光，坦言「梗係不捨得啦」。他持有恒生股票超過三十年，將這次私有化比喻為「嫁女」，感慨「今次真係要嫁了，希望佢嫁得好。」

他回憶道，恒生從前的職員服務親切周到，走進分行就像回到家一樣，賓至如歸，這是當時其他銀行做不到的。職員甚至會記得客戶姓什麼，讓人倍感溫暖。但近年管理風格轉為「前衛」，他感覺服務品質已不如從前。

小股東鍾先生談及恒生私有化時，眼泛淚光，坦言「梗係不捨得啦」。（黃寶瑩攝）

【12:39】鍾女士﹕支持私有化 要錢緊要

小股東鍾女士表示支持私有化。她表示自己早年以每股10元買入恒生銀行股份，坦言「要錢緊要」。問及恒生私有化後不再於香港上市是否可惜，她則回應「咁滙豐都一样嘅啫」。

鍾女士表示自己早年以每股10元買入恒生银行股份，坦言「要錢緊要」。(黃寶瑩攝)

【12:13】小股東Joseph﹕收購作價與歷史高位比有不足

持股達30年的小股東Joseph表示，反對恒生銀行的私有化。他指出，該股歷史最高股價曾達172.5元，相信未來股價不僅有望重返此水平，長期甚至可能觸及200元。儘管當前收購價看似合理，但相較歷史高位仍顯不足。

針對壞帳問題，Joseph 表示所有銀行均難免面臨此類風險，但他認為資本狀況良好的恒生銀行應有能力妥善應對。

Joseph持有恒生長達30年，反對私有化方案。（黃寶瑩攝）

【12:12】郭先生﹕擔心影響恒生品牌獨立性

另一位小股東小股東郭先生表示，持有恒生股份40年，已就私有化提議投下反對票，希望不會成功私有化，主要因為情意結，會覺得不捨得。

他認為，滙豐可以因為商業房地產壞賬，去救恒生，但就不支持私有化，會擔心影響恒生本土品牌獨立性，無論服務還是其他方面都表現好。

他透露，場內有不同股東就私有化之後，恒生品牌獨立性提出提問，管理層也有作出回應。他會希望，滙豐能夠兌現承諾，保持恒生品牌。

郭先生表示，持有恒生股份40年，已就私有化提議投下反對票，希望不會成功私有化，主要因為情意結，會覺得不捨得。（顧慧宇攝）

據記者現場粗略估計，隨機詢問及訪問的小股東中，10個之中有4個表示，會或者已投反對票。

另外，小股東何先生也表示，會投反對票，持有恒生十幾年「我想攬到死嗰日」，對於滙豐提出私有化感覺失望，認為恆生壞賬可以最終「計得贏」得到解決。

↓↓滙豐私有化恒生股東特別大會現場情況↓↓

【10:11】小股東李生︰套現後會轉買中銀香港

小股東李先生表示，會支持私有化提議，多年來參與恒生新股時獲分派股份，該行忠實支持者。在年少時已是該行的客戶，直至被滙豐收購。他又表示對滙豐提出私有化感到不捨得。當恒生被私有化，套現的資金轉投資在中銀香港（2388）收息。

被問及會否買滙豐時，他指出應在股價處於30多元時買；他自己早年已買入滙豐，當股價跌至30多元時不敢沽出，當股價回升逾80元時便沽貨。

他又表示並無擔心恒生壞賬，因為有如此大的後盾亦毋須擔心。

小股東李先生表示，會支持私有化提議，多年來參與恒生新股時獲分派股份，該行忠實支持者。（劉兆儀攝）

【10:06】小股東李生︰對作價感不滿

李先生表示會在99元買入恒生，直言對私有化作價感到不滿意，因為滙豐出手太低，認為最少按8倍市賬率出價，同時明言不明白為何滙豐提出私有化，對此感到可惜。他又反問當日永隆及創興銀行私有化出價多少，惟並無透露會支持或反對私有化方案。

他自稱於恒生上市時持有至今，再次指出滙豐出手太低，所以親身到場。他又表示套現後會將資金存入定期存款，已七十多歲，還投資股票，若進行美元定期存款，息率有3厘。

李先生亦指出，甫出社會工作便是恒生的客戶，所以才早年便投資恒生。他又指出恒生是服務普羅大眾的銀行，對該行有情意結，認為該行擁有良好聲譽由1969年至今仍是恒生客戶，甚至透過恒生戶口以買賣股票。

他又指出本身亦持有滙豐，但不會加倉，因為太貴，同時該行本身亦有不少壞賬及風險，過往亦曾以每股28元供股。他亦表示在70年時代，不敢前往滙豐及渣打尋求服務，因為不會「做街邊生意」。

恒生小股東李生稱對私有化作價感不滿。(顧慧宇攝)

【09:54】小股東何生︰支持私有化

小股東何生表示，何先生表示以約140元購入恒生，有輕微利潤，持貨超過10年。被問及對作價是否感滿意時，則表示﹕「差唔多，買股票無話必賺。」套現後將轉買高息股，惟暫時未有心水。

小股東何生表示，已持有恒生數十年，會支持私有化方案。(顧慧宇攝)

【09:44】已有股東陸續到場

據記者現場所見，會場外工作人員已圍起圍欄，並且有數十名保安或工作人員駐守，同時已有股東陸續到場。

滙豐在去年10月宣布以每股155元作價，向恒生提出私有化，涉資達到1,061億元，並且明言不會提高私有化作價。今次滙豐是根據公司條例第673條以協議安排方式將恒生私有化。

要通過私有化，首先計劃需在恒生銀行法院會議上獲至少75%有投票權的計劃股東贊成，且反對票不超過無利害關係股份總投票權的10%；同時需在股東大會上以至少75%票數通過特別決議案。

滙豐提出以每股155元私有化恒生，涉資1,060億元。（資料圖片）

王冬勝撰文﹕希望藉私有化釋出兩大協同效應

表決前夕，香港上海滙豐銀行主席王冬勝於報章發表評論文章，他指，去年10月，該行提出私有化恒生銀行，利用這個契機釋放雙方更大的協同效應。這是一項對香港市場的重大投資，不僅反映對恒生的信心，更體現對香港繼續作為國際金融中心，以及作為連接中國與世界的重要橋樑的承諾和信心。

王冬勝又指，建議並非為滿足短期回報而作出的部署，而是以信念、耐性，以及承擔為基礎的長遠投入。「因此，大家今天所作出的決定，有助進一步提升香港國際金融中心的長期競爭力。」

王冬勝續稱，滙豐相當珍視恒生多年來建立起的的競爭優勢，亦一直守護這份傳承，因此，滙豐承諾將保留恒生的獨立品牌、企業管治、客戶基礎及獨立銀行牌照，同時在人才等方面加大投資，不斷增強恒生獨有的優勢。