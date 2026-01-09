蘋果CEO庫克2025年度總薪酬約5.8億元　另傳繼任人為特努斯

蘋果行政總裁庫克，2025年度薪酬高達7,430萬美元 (約5.8億元)，按年跌0.4%。



蘋據蘋果向美國證交會（SEC）提交的文件顯示，其中包括基本薪酬維持300萬美元，與過去兩年持平，股份獎勵5,750萬美元，非股權激勵獎金維持1,200萬美元。

2025年9月4日，蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook，中）出席美國總統特朗普在白宮國宴廳舉辦的科技和商業領袖私人晚宴。（Reuters）

庫克發布致股東感謝信稱，過去一年對蘋果公司意義非凡，誠意邀請股東出席2月24日舉行股東周年大會。從晶片到軟件，從零開始建構產品，旨在打造強大的人工智能體驗。憑藉Apple Intelligence，延續產品的標誌性特色，現時已擁有多項具Apple Intelligence功能產品。他又表示，對未來發展前景從未如此樂觀。

傳由特努斯接任行政總裁

另一方面，蘋果將迎來人事變動，據《紐約時報》報道，於2011年從喬布斯（Steve Jobs）接棒的庫克，希望「減少工作量」，並指硬件工程高級副總裁特努斯（John Ternus）將接替行政總裁一職，在新的一年注入新血，庫克將轉任主席一職。