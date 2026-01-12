科技股領軍 快手阿里飆逾半成 恒指升379點全日成交3062億元
撰文：張偉倫
出版：更新：
港股全日勁升376點，收市報26608點，成交額為3,062億元。國指升171點，報9220點，科指升176點，報5863點。
科技股成為今日大市上揚動力，快手（1024）飆7.4%，美團（3690）升6.6%，阿里（9988）及百度（9888）均升5.3%，小米（1810）升2.4%，京東（9618）升2%。
金融股方面，平保（2318）跌2.1%，友邦（1299）跌0.7%，滙豐（0005）逆市跌0.6%。
汽車股方面，比亞迪（1211）升1.2%，小鵬（9868）升2.3%。
【14:28】科技股普遍上揚
科技股普遍上揚，其中阿里（9988）升幅逾半成，最新報154.3元，升5.3%，成交額為195.99億元。
其他科技股方面，快手（1024）升6.9%，報79.85元，商湯（0020）升6.5%，美團（3690）升6.4%，最新報104.8元，百度（9888）升5.1%，騰訊（0700）及小米（1810）均升2%。
大市方面，恒指升337點，報26569點，科指升161點或2.83%，報5848點。