野村指美團出海潛力大　有望成新增長引擎　惟短期更偏好阿里巴巴

內地外賣大戰今年一度作為熱議話題，野村中國互聯網及媒體行業研究主管史家龍指出，當前競爭趨勢常態化，行業整體的虧損情況料已在第三季見底，但第四季的逆風格局仍在。



其認為，阿里巴巴（9988）是不可忽視的參與力量，短期而言估值吸引，更重要的是有雲業務加持。但從長遠角度看，野村認為美團（3690）並未因外賣大戰放緩出海步伐，其出海業務有望成為全新的增長引擎。



短期更看好阿里巴巴 估值吸引雲業務勁

史家龍分析指，從估值角度而言，阿里巴巴未來1年的預測市盈率為15倍，較早先市場狂熱時的18至19倍有所降低。但若視乎美團，則市盈率高達52倍，無疑是阿里更為平價。但其解釋稱，其短期更看好阿里，並非只因為其估值吸引，而是認為其AI與雲業務，有想象的空間。

就其在快電商（quick commerce）領域的表現，史家龍預計到2028年，阿里的市佔率將提升至33%；而美團的市佔率將從52%，減少至47%。整體行業的虧損料在第三季已經見底，第四季可以出現改善，但仍然面臨不小的挑戰。

野村指短期因雲AI業務，更看好阿里巴巴。（資料圖片）

美團出海業務潛力大 有望成為新增長引擎

至於美團的發展，史家龍直言，美團短期股價確乎走弱，因為其利潤最豐厚的外賣、到店業務均承壓嚴重，且不單有阿里，還需時刻提防來自抖音的競爭，短期估值偏貴。但從長遠看來，美團在利潤壓力下，都未放棄海外業務的擴張，有機會成為全新的增長引擎。

史家龍以香港市場為例，美團Keeta於2023年中進入香港，如今已經成為本港最大的外賣平台，且已經可錄得盈利。儘管其海外業務當前仍處虧損，但以香港市場的經驗看，相信有機會在其他市場復刻，成為新的增長引擎，因此不可以短期估值判斷其長期表現。

野村認為，出海業務有望成為美團的新增長引擎。（資料圖片）

內地政府有決心自給自足AI供應鏈 看好兩股

對於AI發展方面，野村中國科技及電訊行業分析師段冰指出，目前內地科網龍頭主要面對芯片緊張的問題，但是國產替代已經可部分抵消這種短缺，同時Nvidia的芯片向中國市場的放寬，亦可幫助緩解。

其形容，中國政府有堅定的決心，去建立一個自給自足的AI供應鏈，相信官方會支持本土科企發展AI。在公司方面，其就明言看好金山辦公（上海：688111）及金蝶國際（0268）。

野村提醒，生物醫藥類的新股供應過剩，有可能影響投資者情緒。（資料圖片）

料醫療健康行業率先用AI 惟需警惕IPO供應過剩

此外，野村中國醫藥保健行業研究主管張佳林表示，醫療行業將成為應用AI的第一梯隊，包括幫助監管機構檢測醫保，或者協助醫院的信息系統等，當中最看好恒瑞醫藥（1276）。

近期板塊出現回調，年初至今的漲幅縮至三成，其認為一部分原因是投資者獲利了結，行業的基本估值仍然正常。

但他也提醒稱，新興板塊雖然想象空間大，也存在風險，包括IPO的供應過大，今年港股新股申請中，生物醫藥板塊是重要的貢獻力量，但這種IPO供給過剩，某種程度會削弱投資者的興趣。另外商業化步伐、醫保政策以及地緣政治等同樣，存在潛在風險。