紐約儲銀總裁暗示短期內Fed無減息理由　全年增長介乎2.5%至2.75%

美國聯儲局在去年9月至12月期間，連續3次減息0.25厘，外界已預期當局將會暫停減息。紐約聯儲銀行總裁威廉姆斯於周一（12日）預計2026年美國經濟將保持健康，並暗示短期內沒有減息的理由。



威廉姆斯表示，FOMC已將貨幣政策從温和限制性的立場進一步推向接近中性的水平，「當前的貨幣政策已具備良好條件，有助於支持勞動力市場的穩定，並推動通脹回歸2%的目標。」

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

稱要降通脹亦免對就業市場帶來風險

威廉姆斯表示，聯儲局在將通脹拉回2%目標的同時，「避免給就業市場帶來不必要的風險」至關重要。他補充稱：「近幾個月，隨着勞動力市場降温，就業面臨的下行風險有所上升，而通脹的上行風險則有所減弱。」

威廉姆斯預計今年GDP增速在2.5%至2.75%之間，失業率今年趨於穩定，並在隨後幾年回落。在通脹方面，他預計價格壓力將在今年上半年見頂於2.75%至3%之間，全年平均回落至2.5%，並在2027年回到2%。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

料本月減息機會僅5%

此外據CME「美聯儲觀察」數據顯示，聯儲局1月減息25個基點的機會率為5%，維持利率不變的機會率為95%。到3月累計減息25個基點的機會率為26%，維持利率不變的機會率為72.8%，累計降減息50個基點的機會率為1.2%。