鮑威爾被查　共和黨參議員明言反對特朗普聯儲局主席提名人選

美國聯儲局主席聯儲局接獲司法部傳票，就去年6月他在參議院銀行委員會，為聯儲局翻新工程進行簡報一事進行調查。據《彭博》報道，事件引發參議院內的共和黨籍議員，對總統特朗普作出抨擊。



圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

報道指出，不尋求競選連任的參議院銀行委員會關鍵共和黨人Thom Tillis於周日（11日）晚上迅速誓言在該問題解決之前，將反對特朗普提名的任何聯儲會候選人。

傳貝森特向發出特朗普忠告憂影響金融市場

報道指出，Thom Tillis的威脅可能會阻礙特朗普想要讓聯儲會聽從其意志行事的計劃，其反對很可能導致任何聯儲會提名人選在參議院銀行委員會陷入僵局，該委員會的兩黨成員組成目前為13比11。而按照現行參議院規則，要將一項存在爭議的提名從委員會強行提交至全院表決，需要獲得60票支持，而民主黨參議員幾乎不可能出手支持特朗普。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於2025年12月17日在美國華盛頓特區財政部舉行的記者會上發表講話。（資料圖片，Reuters）

據Axios於周一（12日）報道，美國財政部長貝森特也警告特朗普，稱這項調查「造成了混亂」，並可能對金融市場產生不利影響。Axios引述匿名消息人士稱，檢察官Jeanine Pirro領導的哥倫比亞特區辦公室在未事先知會財政部、白宮高級官員或司法部主要部門的情況下，啟動了這項調查。

白宮新聞秘書萊維特表示，她尚未就Thom Tillis的威脅與特朗普進行過溝通，但堅稱特朗普並未下令司法部開展這項調查，並且尊重聯儲會的獨立性。萊維特周一對記者說﹕「有一點可以確定——總統已經非常明確地表示——傑羅姆·鮑威爾工作做得很糟糕」，「至於傑羅姆·鮑威爾是否是罪犯，這是司法部需要給出的答案，而看起來他們打算查個水落石出。」

阿拉斯加共和黨參議員支持Thom Tillis

代表阿拉斯加的共和黨參議員Lisa Murkowski周一在聲明中表示，她支持Thom Tillis的決定。她譴責特朗普政府對鮑威爾發起的刑事調查「不過是一次脅迫企圖」，並表示如果司法部堅持推進調查，國會應當對司法部展開調查。Murkowski不是參議院銀行委員會的一員。

北達科他州共和黨參議員、參議院銀行委員會成員Kevin Cramer的反對相對克制。他在周一的一份聲明中表示，並不認為鮑威爾「是罪犯」，並稱「希望這項刑事調查能夠盡快畫上句號」。

特朗普數月來一直明確表示，他希望聯儲會迅速大幅降息。多個政府部門將矛頭對准了麗莎·庫克等聯儲會理事，現在又輪到鮑威爾。

2025年8月23日，美國懷俄明州傑克遜霍爾，美國聯儲局理事庫克（Lisa Cook）出席堪薩斯城聯邦儲備銀行2025年傑克遜霍爾經濟研討會。（Reuters）

代表北卡羅萊納的參議員Thom Tillis在周日有關大陪審團調查的消息公佈後不久便發出了阻止確認任何聯儲會提名人選的威脅。「如果之前還有人懷疑特朗普政府內的顧問是否真的在力圖終結聯儲局的獨立性，那麼現在應該沒有絲毫疑問了」，「如今受到質疑的是司法部的獨立性和公信力。」

Thom Tillis表示﹕「在這一法律問題得到徹底解決前，我將反對確認任何聯儲會提名人選——包括即將出現的聯儲會主席空缺」 。他同時也是參議院司法委員會的成員。

鮑威爾在周日晚間發布的書面和視頻聲明中稱，司法部此舉與他去年6月在國會就聯儲會總部翻修工程所作的證詞有關。但他表示，這「應當放在本屆政府威脅和持續施壓聯儲局這一背景下看待」。鮑威爾補充道，「這關乎聯儲會能否繼續基於實證和經濟狀況來設定利率，還是貨幣政策將受到政治壓力或恐嚇左右。」

2026年1月9日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與石油企業高層會面時，展示他所謂的「快樂特朗普」（Happy Trump）胸針。（Reuters）

特朗普否認知情

周日接受《NBC News》採訪時，特朗普否認知曉司法部對聯儲局調查一事。

至於民主黨人則迅速發表聲明予以譴責。參議院銀行委員會的民主黨人伊麗莎白·沃倫寫道﹕「特朗普想要提名一位新的聯儲局主席，並徹底將鮑威爾趕出理事會，以完成他對央行的腐敗接管」。「他像個妄圖成為獨裁者的人一樣濫用法律，以求讓聯儲局為他和他的億萬富翁朋友們服務。參議院絕不能推進任何特朗普提名的聯儲會人選。」

參議院民主黨領袖查克·舒默表示，破壞聯儲會的獨立性將危及經濟。他指出﹕「任何獨立思考、不盲從特朗普的人都會受到調查」。