內地股市成交3.65萬億人民幣　再創新高　滬深股市升勢卻斷纜

內地股市升勢斷纜，上證指數收市報4138點，跌26點，深成指數收市報14169點，跌197點，創業板指數收市報3321點，跌66點。



不過內地股市成交仍然相當暢旺，整體市場成交額再創新高，全日成交額為3.65萬億元人民幣。

盤面上，醫藥板塊、貴金屬、油氣開採板塊漲幅居前，電網設備等電力板塊午後異軍突起，AI應用板塊衝高回落，商業航天、衛星導航等板塊全天弱勢調整。

【10:10】上證升12點挑戰4200點

內地股市延續升勢，其中上證指數升12點，最新報4178點，深成指數最新報14419點，升52點。

同時內地股市交投相當活躍，在開盤半小時，滬深京三市成交額突破1.3萬億元（人民幣‧下同），較上日同時段增加1,058億元。

平保等保險股獲投資者追捧

A股市場保險股集體走強，其中，中國人壽（上海﹕601628）漲超4%，新華保險、中國人保漲超3%，中國太保（上海﹕601601）、中國平安（上海﹕601318）漲近3%。

紫金A股升3%

金價新高，帶動港股黃金股繼續上漲，其中，中國黃金國際漲超6%，山東黃金漲3.3%，紫金礦業（上海﹕601899）漲3%，靈寶黃金、紫金黃金國際漲2.6%，赤峰黃金、珠峰黃金漲超2%，招金礦業、潼關黃金漲超1%。此外，招金礦業、紫金礦業、中國黃金國際均創歷史新高。