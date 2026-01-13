彭博︰內地審查外資ETF做市商　反映中國對股市表現敏感度｜A股

《彭博》引述消息報道，中國正在密切關注Jane Street Group和其他外國公司，參與其規模達8,590億美元的交易所交易基金（ETF）市場的方式，並尋求了解經紀商開展的此類活動的信息。



報道引述消息指，中國監管機構渴望了解這個快速增長產業的交易模式，尤其是在印度對Jane Street進行打擊之後。印度監管機構去年指控Jane Street透過操縱指數誤導散戶投資者，Jane Street否認了這些指控。

Jane Street為內地最大外資ETF做市商

彭博社產業研究的數據顯示，截至去年6月30日，Jane Street是中國合格境外投資者計劃（QFI）下最大的外國ETF做市商，其次是總部位於阿姆斯特丹的Optiver以及美國公司Susquehanna International Group和Hudson River Trading。一位了解內情的人士表示，Jane Street在中國大陸ETF交易總量中所佔份額不到2%。

報道引述消息指，由於中國政府的問詢，瑞銀去年底暫停了透過QFI計劃進行的Jane Street部分交易。報道引述消息指，在暫停交易前，瑞銀在Jane Street中國ETF交易中所佔份額相對較小。另一家為外國ETF做市商提供服務的主要券商巴克萊銀行在被問及與Jane Street在中國的交易關係時拒絕置評。

Jane Street在電子郵件聲明中表示，該公司「與包括瑞銀在內的全球交易對手，在各類資產類別上均正常開展業務」。

報道引述消息指，瑞銀此舉是一項預防措施，並未影響Jane Street在中國的其他策略。目前沒有任何公司被指控有任何不當行為。也沒有跡象顯示Jane Street同行之間的交易關係受到北京方面問詢的影響。

報道﹕反映內地對股市表現敏感度

對外國做市商日益嚴格的審查凸顯了中國對股市表現的敏感度。中國股市以散戶為主導，波動性較大。長期以來，北京一直採用監管、私下施壓以及國有投資基金偶爾買進等多種手段來抑制市場波動。

近年來，隨著ETF（交易所交易基金）受到投資人的青睞，一些全球最大的公司紛紛湧入中國市場。然而，鮮有官方數據能夠即時反映這些公司的活躍程度。彭博社資訊的計算是基於ETF提交的財務報告，這些報告要求ETF每半年揭露其前十大持倉人。但這些排名並不能反映所有外國做市商的交易量。

由於資金流向不同經紀商，且各公司不斷權衡風險承受能力和監管回饋，經紀商暫時停止與個別客戶的交易並不罕見。