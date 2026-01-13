馬年換新鈔｜滙豐渣打及中銀2月3日起　提供新鈔兌換【附安排】

目前距離丙午馬年大年初一，尚有約1個月時間，相信不少讀者已開始為歡渡農曆新年作出準備，前往銀行換新鈔及迎新鈔封利是為其中一項動作。金管局及三間發鈔銀行（滙豐、渣打及中銀香港）今日（13日）宣布，三間發鈔銀行的分行將於2月3日（星期二）至2月16日（星期一）提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合封利是之用。



金管局表示為方便市民換鈔，三間發鈔銀行會採取適當的措施，包括：

(1)於提供換鈔服務的首三天，即2月3日（星期二）至2月5日（星期四），提早營業時間至早上八時，及指定上述的額外營業時段（即早上八時至九時）專門用作提供換鈔服務；

(2)於1月27日（星期二）起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務，發鈔銀行會於下周內公布有關服務詳情；及

(3)實施人流管理措施，例如在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

金管局﹕市民無需服務首數日趕往兌換

金管局建議需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，三間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民無需在服務開首數天趕往兌換。

同時金管局指出，鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。派發電子利是簡單方便，又可以減少實體利是封和鈔票的用量，有助推動可持續發展。主要銀行和電子支付營運商會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利是。市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。

中銀香港指出，由2026年2月3日起，旗下分行將提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務，以及總值3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張20 元及20張50元新鈔，供市民兌換。為節省輪候時間，客戶及市民可從1月27日起，透過該行手機銀行及網頁預留「新鈔標準裝」及「迎新鈔」，於所選分行及時段領取。此外，該行全線分行及理財中心將在2月3日至5日延長服務時間，提早於早上8時營業，額外營業時段專門提供換鈔服務，分行並設有兌換新鈔專窗及派籌登記服務，方便市民兌換新鈔。

該行又指出，手機銀行及 BoC Pay+ 今年將繼續提供「Phone」利是服務。BoC Pay+ 客戶每次可同時發出 10 封電子利是，與親友分享新春喜悅。