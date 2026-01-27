換新鈔2026｜中銀/渣打/滙豐換領日期＋安排　1間設長者專屬櫃位

換新鈔2026｜香港金融管理局（金管局）宣布，金管局及三間發鈔銀行將於2月3日起提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。換新鈔今日開放網上預約，但目前已經額滿。不過有興趣換新鈔的市民亦可直接前往三間銀行現場排隊。想知詳情，就要留意下文啦！



金管局及三間發鈔銀行，包括香港上海滙豐銀行有限公司、渣打銀行（香港）有限公司及中國銀行（香港）有限公司宣布，將於2月3日至16日期間，提供新鈔及「迎新鈔*」兌換服務。（*「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合封利是之用。）

滙豐銀行、渣打銀行及中國銀行（香港）即將提供新鈔兌換服務。（資料圖片）

換新鈔2026｜3間銀行換新鈔安排

為了方便市民換鈔，三間換鈔銀行將會實施以下措施，以便市民兌換新鈔。

1. 延長營業時間：

提供換鈔服務的首三日（即2月3至5日），提早營業至早上8時，並安排額外營業時段（早上8時至9時），專門用作提供換鈔服務

2. 網上預約服務：

3間銀行於1月27日（星期二）起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務。

3. 實施人流管理措施：

實施人流管理措施，例如在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

銀行將於換鈔服務期間實施人流管理措施。（資料圖片）

換新鈔2026｜滙豐銀行換新鈔安排

2026年2月3日至9日期間，在旺角、觀塘及屯門市廣場理財易中心及三部流動銀行的部分指定自動櫃員機，將提供面值港幣20元或50元「迎新鈔」供客戶提取。

同時，以往僅支援開戶等非現金交易的流動銀行，於上述期間會首次提供港幣3,000元新鈔套裝予客戶提取。此外，所有分行將於2026年2月3日至16日提供面值港幣3,000元及6,000元的鈔票套裝。

滙豐銀行將再次推出自動櫃員機「迎新鈔」提款服務。（資料圖片）

另外，為了更有效管理人流，滙豐銀行將於2026年2月3日至16日，銀行分行會於每日早上向未有預約的客戶派籌，以於當日兌換新鈔。滙豐卓越理財專尚及卓越理財客戶則可透過其客戶總監或客戶經理預訂安排領取新鈔。

旺角：

地址：旺角彌敦道673號旺角滙豐大廈低層地下

營業時間：上午6時至凌晨12時



觀塘：

地址：觀塘開源道71號皇子大廈地下

營業時間：24小時



屯門市廣場

地址：屯門市廣場第二期高層地下1號舖

營業時間：24小時



換新鈔2026｜中國銀行（香港）換新鈔安排

由2026年2月3日起，中銀香港各分行提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務，設有兌換新鈔專窗，以及提供總值3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張20元港幣及20張50元港幣新鈔予市民兌換。

為縮短輪候時間，市民可於1月27日起透過手機銀行及網頁預約「新鈔標準裝」及「迎新鈔」。另外，中銀全線分行及理財中心亦由2月3日至5日期間，提前1小時於早上8時營業，並設有派籌登記安排，專門提供換鈔服務。

市民即日起可透過手機銀行及中國銀行（香港）本行網頁預約「新鈔標準裝」及「迎新鈔」。（資料圖片）

中銀香港BoC Pay今年繼續提供「Phone 利是」服務，更聯乘M&M's推出一系列新春主題電子利是封，以便市民派發電子利是！

換新鈔2026｜渣打銀行換新鈔安排

渣打銀行由今日起至至2月15日，可於網上預訂新鈔兌換服務，並於2025年2月3日至2025年2月16日期間的指定時間到分行兌換。

為縮短等候時間，所有分行將於兌換服務期間首三天早上8時起提供新鈔及迎新鈔兌換服務，而在上午8時至9時，所有分行櫃位將只會提供新鈔及迎新鈔兌換服務，並確保正常時間內之銀行服務更流暢。

渣打銀行由即日起至2025年1月27日期間，可於網上預訂新鈔兌換服務。（資料圖片）

如果是優先私人理財及「優先理財」客戶，可聯絡客戶服務經理預留新鈔／「迎新鈔」套裝，以便於所選擇的時間及分行換領。

渣打銀行新鈔兌換服務時間表：

2026年2月3日（星期二）：早上8時至換罄為止

2026年2月4日（星期三）：早上8時至換罄為止

2026年2月5日（星期四）：早上8時至換罄為止

2026年2月6日（星期五）至2月16日（星期二）：早上9時至換罄為止



此外，為方便長者兌換新鈔及迎新鈔，渣打銀行同時設有長者專屬座位。其中觀塘分行、沙田廣場分行以及元朗分行更設有長者專屬櫃位。

設長者專屬座位之分行：

鰂魚涌分行、香港仔分行、德輔道中分行、188德輔道中分行、太古城中心分行、旺角分行、觀塘分行、沙田廣場分行、元朗分行、屯門分行、北角中心分行



