萬科遭惠譽降級至C　料今﹑明兩年公司面臨負自由現金流

評級機構惠譽將萬科 （2202） 的長期外幣及本幣發行人違約評級（IDR）由「CCC-」降至「C」，並將其境外融資平台萬科地產香港的長期發行人違約評級由「CCC-」降至「C」，回收評級為「RR5」。



惠譽指，此次評級下調是由於萬科已進入2025年12月15日到期的20億元人民幣境內債券的本金及利息償還寬限期；又指出萬科進入為期5個工作日的寬限期，顯示其違約風險加劇。該公司在12月10日的債券持有人會議上，未能就其提出的債券延期方案達成協議。預計該公司將在寬限期內再次召開債券持有人會議。

指萬科9月底可用現金降至600億人民幣

惠譽又指，截至9月底，萬科的可用現金已從6月底的690億元（人民幣‧下同）降至600億元，認為大部分現金為預售款項。萬科還有約60億元的資本市場債務將於2025年12月到期，另有120億元債務將於2026年到期。惠譽認為，如果沒有股東的支持，該公司可能無法償還這些到期債務。

惠譽又指出，即使計入資產出售所得，萬科2025年和2026年仍然出現負自由現金流。