彭博﹕萬科今日與保險公司及銀行開會 境內債日前未能展期
撰文：張偉倫
出版：更新：
萬科（2202）擬就一筆20億元人民幣境內債進行展期，可是有關議案在上周五（12日）未獲通過。該內房股修改部份條件，將於下周一（22日）就經修訂議案進行表決。在表決前夕，萬科據報與部份保險公司及商業銀行開會。
據《彭博》報道，萬科今日下午在深圳與部分保險公司和商業銀行開會，目前未清楚會議內容及結果。出席會議的保險公司是其非公開債務投資者之一，部分萬科非公開債務的利息亦曾出現延遲支付。
尋求延長本息兌付寬限期至30個交易日
據《彭博》日前指出，萬科計劃在下周一前，支付原定於12月15日到期的6,000萬元人民幣利息。上述寬限期間未償付本金按照3厘計息，展期期間的新增利息隨本金的兌付一同支付。同時萬科尋求將本息兌付日的寬限期由5個工作日，延長至30個交易日，即寬限期屆滿日為2026年1月28日，以爭取更多談判時間。
另外，萬科將於明日（18日）召開債券持有人會議討論最新方案。債券持有人可在下周一初始寬限期結束前對該方案進行投票，須獲得超過90%債權人支持，屆時若仍未償付、未能展期，或者沒有達成新協議，債權人可能宣布違約。
