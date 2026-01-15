彭博︰瀾起科技最快周五招股　擬引阿里及摩根資管為基石投資者

內地芯片設計公司瀾起科技（上海﹕688008），在本月初已通過上市聆訊，有市場消息指出最新會在周五（16日）招股。據《彭博》引述知情人士透露，瀾起科技擬引入阿里巴巴（9988）和摩根資產管理等公司為關鍵投資者，表明該亞洲金融中心迎來的最新人工智能（AI）相關股票發行需求向好。

按瀾起科技A股周三（14日）收市價132.45元人民幣計算，市值為1,518.44億元人民幣。



報道引述消息人士指出，阿里巴巴和摩根大通的資管公司將作為基石投資者參與此次上市，也就是保證可以獲得一定股份，但必須持有一段時間。由於未獲公開發言授權，知情人士要求匿名。其中一些人表示，此次上市可能籌資約9億美元（約70.2億元），如果承銷商行使超額配售權，籌資額還可能更高。

中國杭州西溪，阿里巴巴集團企業園區。（阿里巴巴官網）

瑞銀及未來資產傳為基石投資者

這些人士補充說，該交易的其他基石投資者包括總部位於蘇格蘭的資產管理公司安本、韓國的未來資產證券和瑞銀集團的資產管理部門。

另有知情人士稱，瀾起科技最早將於周五開始接受投資者認購。該公司最早可能本月在香港上市，其目前已經在上海上市。

報道指出，安本和瑞銀的代表拒絕置評。瀾起、阿里、摩根和未來資產暫未回應置評請求。相關討論仍在進行中，交易細節仍可能有變化。