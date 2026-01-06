瀾起科技通過上市聆訊　傳籌78億最快1月掛牌　A股市值1546億人幣

內地集成電路設計公司﹑A股瀾起科技（上海﹕688008）已通過港交所（0388）上市聆訊。據《彭博》引述知情人士指出，該公司已開始評估投資者對其在香港上市的興趣，計劃集資10億美元，最早在本月內掛牌。



中金﹑摩根士丹利及瑞銀為聯席保薦人。

瀾起科技A股半日升5.6%，報134.89元（人民幣‧下同），市值達到1,546.41億元。

據招股書，瀾起科技是一家全球領先的無晶圓廠集成電路設計公司，專注於為雲計算及AI基礎設施提供創新、可靠且高效能的互連解決方案。公司向客戶提供互連類芯片，包括內存互連芯片及PCIe （Peripheral Component Interconnect Express）/CXL（Compute Express Link）互連芯片，應用場景涵蓋包括數據中心、服務器及電腦在內的廣泛終端領域。根據弗若斯特沙利文的資料，按收入計算，瀾起科技於2024年位居全球最大的內存互連芯片供應商，市場份額達36.8%。

公司目前有兩大產品線：互連類芯片及津逮產品。互連類芯片主要包括內存接口芯片、內存模組配套芯片、PCIe/CXL互連芯片及時鐘芯片。津逮產品主要由津逮CPU組成。

去年首9個月多賺67%

客戶主要包括內存模組製造商、服務器OEM/ODM及雲服務提供商。瀾起科技去年首9個月收入40.6億元，按年升57.8%，期內母公司擁有人應佔利潤16.3億元，升66.9%。