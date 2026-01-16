美去年放鬆監管　華爾行六大行回購及派息共逾1400億美元　創新高

隨着利潤激增以及資本監管政策放寬，華爾街銀行向股東返還了創紀錄的資金，這顯示出高管們對加大股票回購力度充滿信心。



摩通去年回購規模達300億美元

2025年，美國六大銀行在股息和回購方面的支出超過1,400億美元，打破了特朗普首個任期內於2019年創下的紀錄。其中，摩根大通回購了超過300億美元的股票，創下華爾街銀行的最高紀錄，規模是兩年前的三倍多。

1月12日，工人在正在施工的聯儲局大樓外走過。（Reuters）

在特朗普的第二個任期內，隨着監管機構尋求放寬關鍵資本要求，銀行在將利潤返還給股東方面變得更加從容。去年6月，聯儲局採取行動，降低了控股公司在「增強補充槓桿率」規則下的資本要求，該規則適用於摩根大通、美國銀行和高盛集團等大型銀行。銀行預計這種勢頭在今年仍將持續。高盛行政總裁蘇德巍於周四（15日）表示，該行在回購股票時將「保持動力」。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

六大行去年裁員逾萬人

不過去年幾間大行在減少員工人數方面，創下近十年來新高，高管們試圖通過縮減這一通常最高昂的開支項目來控制成本。截至12月底，摩根大通、美國銀行、花旗集團、富國銀行、高盛集團、摩根士丹利這六大銀行員工人數總計109萬，較按年減少了約10,600人，創2021年以來最低水平。該群體上一次出現如此大規模的減員是在2016年，當時員工人數較前一年減少了約22,000人。