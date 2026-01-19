內地12月三頭馬車數據出爐　社會消費零售增0.9%　遜預期

內地公布去年12月，包括社會消費品零售總額等被稱為「三頭馬車」的經濟數據。當月社會消費品零售總額按年增長0.9%，預期增幅為1.2%，前值增幅為1.3%。若與去年11月相比，跌幅為0.12%。



國家統計局指出，去年12月份，社會消費品零售總額45,136億元（人民幣‧下同），按年增長0.9%。其中，除汽車以外的消費品零售額39,654億元，增長1.7%。2025年，社會消費品零售總額501,202億元，比上年增長3.7%。其中，除汽車以外的消費品零售額451,413億元，增長4.4%。

去年12月，內地居民消費增長0.9%。（路透社）

城鎮消費增長按年升0.7%

國家統計局數據顯示，按經營單位所在地分，12月份，城鎮消費品零售額38,429億元，按年增長0.7%；鄉村消費品零售額6,707億元，增長1.7%。2025年，城鎮消費品零售額432,972億元，比上年增長3.6%；鄉村消費品零售額68,230億元，增長4.1%。

國家統計局數據顯示，按消費類型分，12月份，商品零售額39398億元，同比增長0.7%；餐飲收入5738億元，增長2.2%。2025年，商品零售額443220億元，比上年增長3.8%；餐飲收入57982億元，增長3.2%。按零售業態分，2025年，限額以上零售業單位中便利店、超市、百貨店、專業店零售額比上年分別增長5.5%、4.3%、0.1%、2.6%；品牌專賣店零售額下降0.6%。

規模以上工業增加值升5.2%

至於12月規模以上工業增加值按年升5.2%，預期升幅為5%，前值4.8%。從環比看，12月份，規模以上工業增加值較11月增長0.49%。2025年，規模以上工業增加值比上年增長5.9%。

全年固投下跌3.8%

國統局又指出，去年城鎮固定資產投資按年跌3.8%，預期跌幅為3%，前值跌幅為2.6%。當局進一步指出，去年全國固定資產投資（不含農戶）485,186億元，比上年下降3.8%。其中，民間固定資產投資比上年下降6.4%。從環比看，12月份固定資產投資（不含農戶）下降1.13%。

國家統計局數據顯示，2025年，房地產開發企業房屋施工面積659,890萬平方米，比上年下降10.0%。其中，住宅施工面積460,123萬平方米，下降10.3%。房屋新開工面積58,770萬平方米，下降20.4%。其中，住宅新開工面積42,984萬平方米，下降19.8%。房屋竣工面積60,348萬平方米，下降18.1%。其中，住宅竣工面積42,830萬平方米，下降20.2%。