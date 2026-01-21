銀公︰本港商業房地產仍處於調整期　P息再下調空間不大

市場關注美國今年息口政策走向，香港銀行公會主席、中國銀行（香港）副董事長兼總裁孫煜表示，美國經濟增長動能有所恢復，勞動市場短期內也保持了韌性，加上關稅政策對通脹帶來的不確定性較大，市場普遍認為，1月減息機會不高，目前預期年內會減息兩次。



港息會跟隨美息緩慢向下

港息方面，受新股集資及季節性等因素影響而有所波動，隔夜拆息有所波動，而一個月港元拆息也預計將維持區間波動。但中長期來看，港息會跟隨美息緩慢向下，港匯預計將保持穩定，與美元息差會維持。港元最優惠利率（P）已處於歷史低位，再調整空間有限。

銀行貸款需求方面，孫煜表示，隨著本港經濟動能逐步回升，加上國家十五五規劃，大灣區建設深化等，也有越來越多內地企業透過香港出海，預計會產生各類融資需求，對銀行貸款業務帶來支持。

銀行信貸素質風險可控

關於銀行信貸素質，孫煜表示，香港商業房地產仍處於調整期，但相信銀行業整體風險可控。香港整體經濟仍然是穩定向好的，住宅物業市場逐漸回暖，而外部環境不確定性，在需求及利率環境等影響下，香港商業房地產仍處於調整期，而銀行業仍審慎管理管理貸款風險，包括密切關注市場發展，評估信貸客戶資產質量、財務狀況及還款能力等，審慎做出撥備等安排。

大埔宏福苑遭遇五級大火，七幢大廈滿目瘡痍，令數以千個家庭失去居所。 （資料圖片）

另外，大埔宏福苑火災發生後，銀行業為相關按揭提供預先批核的六個月延遲償還本金和利息還款寬限期，以減輕受災居民的即時資金壓力，對於會否延長相關期限，孫煜表示，由於個案涉及法律保險及樓宇修復等複雜問題，目前仍在與各方商談處理方案，銀行業界會以體恤及靈活原則來處理。

今年銀公工作將包括助力香港培育經濟新增長點，助力中資企業出海，並配合北都建設。提升金融科技應用，做好個人及商業信貸資料庫等平台建設，拓展快速支付在更多場景應用效率及便利性，並審慎探索數字資產產品價值及應用。

同時，也會繼續推動香港長遠發展及金融體系穩健運行，包括強化香港超級聯系人作用，支持香港鞏固提升國際金融中心地位，銀公將抓住國際貿易及金融格局變化帶來的新機遇，透過債券通、理財通及跨境支付通等互聯互通機制，鞏固香港離岸人民幣業務樞紐功能。