家辦丨香港對手已非星洲？虎標後人曝答案　籲港保持活力生活模式

作為國際金融中心的香港與新加坡，常被人拿來比較，近年戰場並延伸至家族辦公室業務。不過，虎標後人兼Argonautic Ventures合伙人Christopher Aw則指出，現時以他了解，家族企業會更傾向與將香港或者新加坡，與中東包括杜拜及阿布達比等來做比較，後者近年透過稅務優惠政策等來吸引家辦進駐，而事實上，杜拜等地地緣政治風險也會較香港低，以及在地理位置上，也會較香港更接近歐洲等國家，方便這些國家的家族成員來往。



Christopher Aw表示，現時以他了解，家族企業會更傾向與將香港或者新加坡，與中東包括杜拜及阿布達比等來做比較。(Getty Images)

杜拜等在地緣政治風險及地理方面均較香港具優勢

不過，Christopher認為，香港仍有吸引的地方，家族企業可以透過香港設家辦，來捕捉中國內地機遇。而香港充滿活力的生活模式，安全穩定的環境，以及社區關係等，都是吸引其的地方。前美國職業籃球員Ike Nwankwo也認同，他本身在美國紐約生活，也感受到香港這裡生活的便捷及安全，就像自己第二個家一樣。

故此，Christopher對於香港政府希望吸引更多家辦或者相關投資的建議是，不單純只是靠稅務優惠等，因為幾個百分比的差別並不會帶來太大的差別，而是讓香港繼續成為人們想要去居住的地方（be the place that people really want to live in）。

吸引家辦不能單靠稅收優惠

Dunhill Ventures主席Piers Dunhill則表示，在香港的家族企業財富多為來自於房地產行業，而在新加坡則會較為多元化，因為當地產業也會比較多元化。而在創投或者私人市場的集資及投資活動方面，香港這邊投資者的投資取向，會較新加坡更為保守。

另外，HK4FAMILIES 今天舉行成立典禮，在超過40位家族企業代表、專業團體和研究機構的支持下，正式成立為非政府組織，推動家族辦公室生態發展。HK4FAMILIES 秉承於2023年啟動的研究計劃，為部署財富和事業傳承的家族提供路線圖和指導，從而支持香港特區政府鞏固香港作為全球家族辦公室樞紐的地位。

HK4FAMILIES望建立信賴交流平台

HK4FAMILIES主席任鴻表示，深明家族企業的需要，若家族的結構性挑戰得不到解決，當傳承至第二、三代時，潛在風險便會逐漸浮現。HK4FAMILIES提供一個安全交流平台，透過對話和靈活方式，促進不同持份者的互相了解，包括家族企業與專業人士、學術界與各行業，以及同行之間的交流，從而減少家族傳承的風險。同時，透過學術研究、並借鑒東西方的寶貴經驗，培育能為家族出謀獻策的專業人士。透過這些努力，希望提升全球對香港作為家族辦公室首選地的信任。

投資推廣署家族辦公室環球副總裁葉祉豐表示，香港憑藉其簡單且具競爭力的稅收制度、深度多元化的金融市場、世界一流的專業人才以及連接中國內地和全球機遇，成為設立家族辦公室的首選地。香港家族辦公室生態圈已邁向更成熟的階段，不僅在規模上不斷擴大，更在專業化、社群互動和國際信賴度方面持續提升。港府將繼續優化相關政策措施，包括進一步優化單一家族辦公室的優惠稅制。同時，將繼續促進與家族辦公室領域群體的緊密合作，共同建立具韌性和前瞻性的環境，協助家族長遠發展、保值增值，並實現跨代傳承。