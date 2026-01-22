彭博︰新世界11 SKIES多個商戶退租　另機管局與其他發展商談合作

新世界（0017）旗下位於機場的項目11 SKIES，據報多個商戶終止租約。《彭博》引述消息人士報道，11 SKIES出現許多租戶終止租約的情況，就連與新世界鄭氏家族有關聯的周大福珠寶（1929）門市亦撤出11 SKIES，其他已經撤離的租戶包括Uniqlo、Y-3以及六福（0590）。



二號客運大樓建設料延遲2至3個月

報道指，機場二號客運大樓的建設延誤進一步打擊11 SKIES的前景，二號客運大樓的建設預計將再延後兩至三個月，意味著11 SKIES的開幕時間至少延後到今年中。

報道另稱，香港機場管理局目前正考慮與新世界分道揚鑣，並已與其他開發商接洽，商討接手營運的安排，正在考慮的方案包括放棄至少部分保證租金，以換取對項目的控制權。

新世界未有回應報道，香港機場管理局則重申，計劃於第二季啟用二號客運大樓。

至今年年底，共16條專營巴士路線會在航天城交通總匯設站，覆蓋港九新界共14區。

每年保證租18億元

根據港交所（0388）的文件和瑞銀在去年7月的報告，依照現有協議，新世界每年將支付18億元的保證租金，或最高可達該項目年總收入的30%（以較高者為準）。文件顯示，將於2028年開始支付租金，持續至2066年。