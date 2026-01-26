阮國恒︰港商業房地產相關不良貸款率仍具挑戰　P息下調空間有限

步入新一年，市場繼續關注本港商業房地產市場及對於銀行資產素質的影響。金管局副總裁阮國恒表示，本港商業房地產相關不良貸款率仍具挑戰性。至於銀行整體的不良貸款率，由於市場仍面臨不確定性，包括美國息口政策，以及地緣政治風險等，故此不會預測其是否已見底。



阮國恒表示，本港商業房地產相關不良貸款率仍具挑戰性。另外，最優惠貸款利率進一步下調的空間料為有限。（資料圖片）

進一步下調P息或影響銀行盈利能力

息口方面，阮國恒表示，香港主要銀行最優惠貸款利率(P)在今次減息周期已累計下調 0.875厘，已抵銷由 2022 年至 2024 年加息周期的升幅。現時最優惠貸款利率已回到 2021年的水平，進一步下調的空間有限。如果香港銀行進一步調低P息，但沒有相應地降低存款利率，會對淨息差構成額外壓力，並可能影響銀行盈利能力。

他解釋，市場預計美息將繼續回落，而港息趨勢上將跟隨。香港零售銀行淨息差在 2025年首 3季收窄至 1.47%，去年同期則為 1.50%。自 2024 年 9 月起美國踏入減息周期，港元利率隨着美聯儲減息而下跌，零售銀行淨息差持續受壓。

阮國恒指出，其實即使P不再下調，不少貸款利率包括按揭及企業貸款，均以香港銀行同業拆息（HIBOR）計算，有助舒緩還款壓力，對於經濟活動望能帶來支持。

港元拆息回落也能為經濟活動帶來支持

香港零售銀行整體除稅前經營溢利，在2024年及2025年首三季仍錄得溫和增長，但盈利上升主要由非利息收入增長所帶動。即使淨利息收入由於銀行持有債務工具等附息資產增加而在 2025 年首三季稍微回升，但其對利潤增長的貢獻仍較 2024 年前為低。

近九成未償還銀行按揭貸款以HIBOR為定價參考

他引述數據，截至去年 11 月底，接近九成未償還銀行按揭貸款以HIBOR作為定價參考。現時主要銀行的 H 按利率為一個月利息期的 HIBOR+1.3%，封頂利率為3.25%。換言之，當一個月 HIBOR 下跌至 1.95%以下時，供樓利息會跟隨下跌。