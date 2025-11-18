金管局據報頻繁致電銀行　關注商業房地產貸款再融資決策

外電報道，香港銀行家和監管機構正越來越擔心香港房地產市場，近幾個月來，金管局加大了對貸款機構不良貸款決策的審查，它更頻繁地致電各銀行，評估銀行向規模較小的開發商提供信貸額度的意願。



自5月以來多間銀行至少接到金管局三次電話

彭博社報道，上述舉措為來自20多位要求匿名的銀行家和房地產顧問描述的情況，同時，銀行家們也重新評估為房地產貸款提供擔保抵押品的估值。

金管局發言人回應指，監管機構不對個別公司的事務發表評論，強調金管局一直要求銀行審慎管理信貸風險。總體而言，香港銀行業一直是以務實態度向客戶提供信貸支持。

報道指出，自5月以來，多間銀行至少接到金管局的3次電話，詢問銀行未參與某項房地產再融資交易原因等問題。

金管局關注麗新、英皇、基匯資本以及春泉產業信託等

報道以麗新發展（0488）為例，公司於1月開始與貸款機構洽談對一筆36億元的貸款進行再融資。不過在經過近6個月的談判後，最初貸款的20間貸款機構中只有大約一半表示願意延長信貸額度。

報道引述消息人士稱，在麗新貸款於10月6日到期前數周，至少有5間銀團貸款的成員銀行接到金管局的電話，了解對麗新提供再融資問題。據悉，其他受到金管局關注的公司包括英皇國際（0163）、基匯資本以及春泉產業信託（1426）。