彭博︰內地考慮收緊中資企業赴港上市標準　或設最低市值要求

香港新股市場在去年相當興旺，並且再次成為全球新股集資最多的市場，而在今年首3周，集資額已達40億美元。正當外界預期今年香港新股市場，可以保持強勢之際，卻傳出內地有意收緊中資企業前往香港掛牌的要求。

據《彭博》引述知情人士指，在境外融資熱潮引發對上市公司質量的擔憂之後，中國監管機構正考慮收緊內地公司在香港發行股份的標準。



港交所逆市跌1%

受到有關消息拖累，港交所（0388）逆市跌1%，收市報422元。

消息指，中國證監會近來考慮提高企業申請在香港發行H股上市的監管和合規門檻。據指，其中一項潛在的措施是設定最低市值限制，而且尋求在香港雙重上市的中資企業也可能面臨著更嚴格的審查。

赴港雙重上市企業市值需達300億人民幣

據指，這些提議仍在討論中，尚未做出最終決定。有知情人士透露，一家中國券商被指引將尋求在香港雙重上市內地公司的市值門檻設在300億元人民幣，因為規模較小的公司可能無法獲得中國證監會批准。

報道指，這體現中國政府為支持資本市場和經濟，同時遏制過度投機、確保境外發行人質量而採取的行動。但此舉也可能為香港股權融資市場降溫。

中國證監會未有回應報道，港交所（0388）亦不予置評。

報道引述香港證監會表示，香港證監會始終堅定致力於確保保薦人遵守高標準，並已做好充分準備，在必要時行使現有監管框架下賦予的權力。