亞洲金論融壇｜港滬簽黃金合作協議　許正宇冀港倉儲量增至2千噸

亞洲金融論壇今日﹙26日﹚起在香港舉行，香港與上海黃金交易所，在論壇上簽署有關黃金市場發展的合作備忘錄。合作協議由財經事務及庫務局局長許正宇、上海黃金交易所董事長余文建簽署，由行政長官李家超、人民銀行副行長鄒瀾、上海市委常委兼市政府常務副市長吳偉、上海市委金融辦常務副主任周小全，擔任見證人。



人民銀行副行長鄒瀾表示，支持香港黃金市場建設，增強香港離岸人民幣市場功能，支持上海黃金交易所通過各種方式，參與香港黃金清算系統建設，助力香港構建國際黃金交易中心，強化香港與全球黃金市場的聯繫。

政府希望在未來3年，將黃金倉儲規模增至2,000噸。（Scottsdale Mint@Unsplash）

許正宇表示，在地緣政治、通脹及全球貨幣政策重塑下，黃金的戰略性日益提高，滬港兩地市場可以在黃金市場發展方面，深化合作和互補，拓展國際市場及提升人民幣影響力。

他指出，香港將建立實體倉儲及物流等基建，目標未來3年建立2,000公噸儲藏量，機管局亦會將機場貴金屬儲存庫容量進一步增加至1,000公噸，同時會讓合資格的內地企業參與交易。香港也將建立中央清算系統，提高風險管理及結算機制能力，當局將推動實物黃金贖回及持牌交易所分銷黃金等。