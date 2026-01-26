《香港01》經濟高峰論壇｜梁振英：勿隨意貼「乜嘢乜嘢經濟」標籤
撰文：林遠航
出版：更新：
《香港01》今日（26日）舉行經濟高峰論壇2025，全國政協副主席梁振英致辭時強調，香港發展經濟時要「戒虛務實」，又提到應避免將社會大大小小的活動都隨意貼上「乜嘢乜嘢經濟」的標籤。梁振英認為，政府使用公帑時要精打細算，又強調經濟發展必須要有「分配」，才能持續發展。
梁振英表示，謀劃及推動香港經濟發展，除助力國家建設現代化強國，亦是為了香港自身。他認為，政府要進一步提高港人的收入，改善港人的生活，以經濟發展解決香港社會住屋、醫療、就業、養老等深層次問題，化解社會矛盾。同時要增加政府財政收入，解決公共財政入不敷支的問題。
發展經濟避藥石亂投 亦要免予人浮誇之感
他又認為，香港發展經濟時要務實、「戒浮」，稱不能夠將社會每一樣大大小小的活動，都貼上「乜嘢乜嘢經濟」的標籤，強調部份活動的貢獻太小，發展經濟要有主次及輕重意識，避免藥石亂投的同時，亦要避免予人浮誇之感。
精打細算用公帑 事前分析計算最終能換取多少直接或間接GDP增長
對於使用公帑支援不同產業，梁振英強調，政府應講求成本效益，在事前做好分析，清楚計算投入的公帑最終能換取多少直接或間接的GDP增長 。
梁振英又認為，經濟發展不能只看增長，分配同樣重要，警告如果只有發展而沒有分配，這種發展模式將無法持續下去 。
