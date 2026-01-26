金管局人民幣業務資金安排總額度倍增至2000億人民幣　2月2日生效

香港金融管理局（金管局）今日（1月26日）宣布，其人民幣業務資金安排的總額度將由目前的1,000億元人民幣增加至2,000億元人民幣，新額度將於2月2日起生效。



銀行業界反應踴躍 將離岸人民幣資金輻射到東盟、中東和歐洲等地

在中國人民銀行（人民銀行）的支持下，金管局借助與人民銀行的貨幣互換安排，在2025年10月推出人民幣業務資金安排，升級替代同年2月出台的人民幣貿易融資流動資金安排。這項新舉措為銀行提供穩定、成本較低的人民幣資金，讓銀行有更充裕的資金向企業客戶提供人民幣融資，支持在實體經濟中更廣泛地使用人民幣。這項安排有序地將在岸人民幣引入離岸市場，經香港輻射到世界其他地區，進一步強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的獨特優勢和地位。

金管局指出，自升級安排推出以來，銀行業界反應踴躍，1,000億元人民幣的總額度已全數分配給40家參與銀行。在新安排下，融資對象從參與銀行的企業客戶伸延至其集團的境外銀行機構的企業客戶，資金用途亦從貿易融資擴展至資本支出和營運資金定期貸款。實施以來，額度使用量持續增長，有個別參與銀行的額度使用已經達到或接近上限。安排除了服務香港的企業，更成功將離岸人民幣資金輻射到東盟、中東和歐洲等地。此外，亦有其他銀行一直積極表達參與該安排的意願。

其他有興趣參與的銀行亦可向金管局提出申請

人民幣業務資金安排總額度倍增至2,000億元人民幣後，已參與銀行可按業務需求申請增加額度，而其他有興趣參與的銀行亦可向金管局提出申請，金管局將按既定準則批出新的額度。

金管局總裁余偉文表示，感謝人民銀行的支持，令人民幣業務資金安排得以不斷升級擴容。安排的總額度增至2,000億元人民幣，令金管局可以配合市場的發展需要，適時提供充足的人民幣流動性，協助銀行拓展人民幣業務，支持實體經濟健康發展，同時進一步鞏固提升香港國際金融中心和離岸人民幣業務樞紐的地位。

金管局會不時審視落實情況，包括各參與銀行的額度使用程度，聽取市場的反饋意見，按實際需要持續優化。金管局也歡迎人民銀行支持香港人民幣清算行通過發行同業存單等不同方式從境內市場獲取不同期限的流動性，這有利於香港清算行提高服務能力，也對離岸市場的流動性供應帶來正面作用。

滙豐歡迎香港金融管理局今日（1月26日）宣布人民幣業務資金安排總額度倍增至2,000億元人民幣。滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示：「滙豐歡迎香港金融管理局將人民幣業務資金安排總額度倍增，此舉措將進一步推動人民幣在實體經濟中的廣泛應用。滙豐一直積極利用人民幣業務資金安排，而企業客戶對使用人民幣的興趣亦不斷提升，以配合貿易融資及營運資金需求。企業客戶不僅將人民幣融資作為當前利率環境下優化成本管理的有效工具，更視其為支持全球業務拓展的策略選擇。相關趨勢在內地企業拓展國際市場的過程中尤為顯著。此次額度提升將進一步增強銀行支持香港及其他地區企業的能力，鞏固香港作為領先離岸人民幣中心的地位。」