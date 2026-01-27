金銀價破頂後回落　分析師仍看好　料黃金取代長期國債成對沖工具

貴金屬價格持續攀升，其中金價一度突破每盎司5,100美元關口，不過現已回落至5,100美元以下。隨著金價處於強勢，有分析師預期黃銀9會取代長年期國債，以對沖股票風險。



eToro分析師Lale Akoner指出，隨着投資者尋求對沖股票風險的新途徑，黃金正日益取代傳統的穩定低風險資產﹕長期國債，成為投資組合中的配置選擇。

分析師稱或形成風險管理的反思

Lale Akoner指出﹕「歷史上，久期風險敞口有助於緩衝風險資產的下跌。但近期股市與長期債券同步拋售的現象，削弱了投資者在關鍵時刻對債券作為可靠對沖工具的信任」。她表示，投資者因此正在投資組合中將債券敞口置換為黃金，這預示着「一場對投資組合風險管理的更廣泛反思」正在展開。

至於貴金屬價格最新走勢，現貨金每盎司最新報5,047.2美元，升38.5美元或0.77%；紐約期金每盎司最新報5,081.4美元，跌40.9美元或0.8%。

銀價方面，銀價於周一（26日）曾抽升15%兼創新高，不過在今日（27日）亞洲交易時段回落。紐約期銀最迎報106.93美元，跌8.57美元或7.42%，現貨銀每盎司最新報107.5349美元，升3.75美元或3.62%。

其他貴金屬價格方面，白金每盎司最新報2,632.1美元，升36.37美元或1.4%，鉑金每盎司最新報1,974.88美元，升13.8美元或0.7%。

此外紐約期銅每盎司每磅最新報591.75美元，跌10.3美元或1.71%。