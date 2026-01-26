黃金價格急升｜台男拔金牙變現價格竟翻倍　有人拆家中匾額求收購

國際黃金價格26日刷新歷史紀錄，再創新高，不少民眾紛紛拿出家中藏金要變現，不過台灣高雄卻有一名50歲的男子，摘下了它的金牙到金舖估價，現在金舖業者找到了，親自解答這一顆金牙最後到底賣了多少錢。



隨著金價飆漲，各地金舖湧現變現人潮，高雄一間金舖就接到特殊的估價需求。金舖業者江老闆表示，該名男子因牙齒剛好壞掉需要重做，原本裝的是K金假牙，想說拿來估價看能否補貼新假牙的費用。這顆金牙最終以4千多元（新台幣，約1000港元，下同）成交，江老闆說明，當年K金再怎麼貴也頂多1千多到2千元左右，現在拆掉拿來賣，價格已經翻倍。

不過金牙價格未能破萬，主要原因在於材質。江老闆解釋，金牙通常是K金製成，價格並非按照黃金價格計算，而且K金還有分等級，一錢價格約落在9千至1萬5左右。相較之下，目前黃金價格創新高，金舖賣出價格已突破1萬9大關，回收價格也有1萬8千多元。

金價高漲讓民眾紛紛想起家中是否有藏金可變現，有民眾受訪時坦言，會想看看家裡有沒有黃金假牙可以拿來賣。另一位金舖業者林智民則分享，曾有客人把掛在牆壁上類似匾額的物品，打破玻璃框後把裡面的東西拆下來詢問是否可以收購。

然而並非所有金舖都願意收購金牙，有金舖業者表示，通常不會收購金牙，因為一般金牙都是K金材質，10K、12K的價格都很差，若收到假的還會虧錢。由於金牙並非人人都有，加上價格不比黃金高，又有收到假金的風險，民眾若有金牙想變現，建議先向金舖詢問清楚收購意願與條件。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】