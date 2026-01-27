團結香港基金冀政府續推措施　落實滬港兩地金市互聯互通

亞洲金融論壇（AFF）從周一（26日）起舉行。在論壇舉行期間，香港與上海黃金交易所簽署有關黃金市場發展的合作備忘錄。財經事務及庫務局局長許正宇更在論壇期間表示，希望建構高層次協作架構，香港貴金屬中央結算公司，其本人將為主席，而上海黃金交易所代表將擔任副主席，參與香港黃金清算系統準備，包括規則制定及機構認可等方面工作。



就滬港兩地簽署相關備忘錄，團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉表示，香港落實與上海黃金交易所合作建立香港黃金中央結算系統的高層次協作治理架構，並發展滬港協作的實物存儲服務，有助借鑑內地成熟的倉儲和實物交割經驗，促成本港黃金交易和結算制度變得更為完善和高效。

他認為，兩地黃金市場是次邁向落實互聯互通的合作意義重大。此舉可擴闊互聯互通產品種類，為投資者提供更多元的避險及資產配置機遇，從而鞏固本港金融市場的國際影響力。黃金清算系統建設完成後亦有助強化香港在人民幣清算、交易及定價中的樞紐角色，並提升人民幣在全球大宗商品市場的應用及定價權。

期待續推發展港金市場措施

他續稱，基金會期待特區政府陸續推出圍繞發展香港黃金市場，落實滬港黃金市場互聯互通的配套措施，包括盡快拓展交易產品種類、推出具全球競爭力的稅務優惠等。

最近黃金價格暴漲，引發不少人搶購。（網絡圖片）

恒生投資新黃金ETF將於周四掛牌

此外恒生投資最新發行全新黃金ETF「恒生黃金ETF」(3170.HK)，預計周四(29日)於聯交所上市。資料顯示，截至1月23日，該ETF每單位資產淨值為16元，每手買賣單位50個，管理費每年0.25%，全年經常性開支比率為0.4%，跟蹤偏離度為-0.5%，相關指標為「LBMA上午黃金價」。

該ETF持有實物黃金，所有金條將保管在位於香港的指訂金庫內。黃金託管人為滙豐控股（0005）的全資附屬公司，已經安排香港國際機場貴金屬儲存庫有限公司及Brink's Hong Kong Limited保管子基金位於香港的實物金條。

同時，該ETF亦設代幣化非上市類別基金單位，由滙豐銀行擔任代幣化代理。初始擬利用以太坊作為主要區塊鏈，未來可能採用其他具備同等安全韌性及分布式分類賬技術的公共區塊鏈。基金單位持有人僅可透過合資格分銷商認購或贖回代幣形式的代幣化基金單位，並無可供交易的任何二級市場。