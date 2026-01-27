MPF｜積金評級料1月人均賺7641元　年初開門紅　全年有望錄正回報

積金評級數據顯示，強積金體系預計將在2025年的創紀錄高位基礎上開啟2026年。截至一月結束還有一周，積金評級估計一月份強積金投資收益約為2.36%。以絕對金額計算，一月的估計投資收益約為366億元，或按強積金479萬名成員計算，人均約7,641元。



14年強積金開年正回報中有9年以全年正回報結束

目前港元債券是唯一在一月出現虧損的資產類別，而亞洲股票和香港及中國股票則領漲。入供款後，預計強積金總資產將於一月末達到約1.593萬億港元，較十二月末增加396億港元，這是強積金資產連續第九個月創下新高，相當於強積金479萬名成員的平均賬戶結餘為332,384元，較十二月末增加8,267元。

香港獨立的強積金研究、觀點及教育機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，預計強積金將把正面勢頭帶入2026年。目前強積金正朝著產生約2.36% 的一月回報邁進，根據積金評級的「積金評級所有基金表現指數」衡量，而在過去14年強積金開年取得正回報的情況中，有9年以全年正回報結束。雖然歷史數據暗示強積金成員可對2026年前景謹慎樂觀，但他警告，波動性而非回報，可能成為今年的關鍵主題。

港元債券是唯一現虧損資產類別 亞洲和中港股票領漲

叢川普指出，從歷史上看，當香港及中國股票表現良好時，強積金也會表現良好。要實現2026年的正回報，本地市場需要跑贏大市。然而，強積金成員很可能將面臨外部和地緣政治因素的挑戰，這些因素可能為市場帶來波動性，這強化了分散投資的重要性。

積金評級預計，2026年將是正面但波動的一年。全球領導層變動難以預測、美國中期選舉以及聯儲局主席可能換人，這些因素交織在一起，預示著未來一年並不會平穩，但不投資的風險遠大於保持投資。分散投資將能減輕部分不確定性，而積金局規定的預設投資策略（DIS）基金，繼續是積金評級為強積金479萬名成員推薦的首選投資選項。