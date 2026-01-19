預算案｜總商會籲強積金用於醫療保險儲蓄基金　AI培訓獲120%免稅

香港總商會已於1月16日就財政司司長即將發表的《財政預算案》向政府提呈建議書，為提升香港競爭力及應對地緣政治和結構性挑戰提出一系列建議，包括促進本地銀髮經濟發展，以及把握人工智能（AI）興起帶來的機遇。



該會指出，香港未來面對的不少挑戰可謂一體兩面，因此需採取更具針對性的全面策略，以爭取最佳成果。短期而言，促請政府設法重振經濟及支援企業。中期方面，應加快智慧城市轉型，並促進AI和創新發展。長遠來說，本港需要建立經濟韌力，應對地緣政治和經濟轉型帶來的挑戰。

員工AI培訓僱主可獲120%稅務扣減

鑑於AI有潛力推動生產力及經濟轉型，總商會促請政府擴大2022年公布的《香港創新科技發展藍圖》，制定專門的AI策略及路線圖。提升勞動人口的技能至關重要，既可協助大眾受惠於AI工具的發展，亦能提升企業的競爭力。

總商會建議政府向僱主提供稅務優惠，例如就員工的AI相關培訓開支提供120%稅務扣減，並透過持續進修基金提供最高港幣5,000元資助，補貼AI培訓課程的學費。本會亦呼籲政府撥款支持企業負責任地採用AI，透過簡化申請程序和提早發放資助，鼓勵企業購置軟件、硬件、高性能AI工具及雲端運算資源。

為北部都會區發展提供折舊免稅額及投資優惠

為加快北部都會區發展，總商會建議擴大公私營合作模式，讓私營機構參與融資及非融資項目，並簡化審批程序以縮短發展時間及降低建築成本。此外，為北部都會區的資本開支提供更高的折舊免稅額，以及為合資格投資提供1.5至2倍的投資優惠，可望吸引更多私人資本為政府主導的項目提供資金。

面對全球經濟不明朗，總商會認同政府審慎理財的原則，但建議採取「雙管齊下」的策略以爭取更佳成果。舉例說，寬減利得稅及薪俸稅，並支持中小企申請長期定息按揭貸款，將有助刺激經濟及消費。

政府可考慮向非本地數碼服務供應商徵收數碼服務稅，創造額外收益。本會建議向特定範疇的數碼活動徵收3%至5%稅款，將可為本地數碼供應商創造更公平的環境，同時增加香港的稅收。

總商會亦促請政府發揮香港作為領先國際金融中心的地位，推動家族辦公室、債券市場、可持續金融及知識產權貿易的發展，以及開拓數碼資產和大宗商品貿易等新興增長領域，從而鞏固香港作為全球首選企業總部和投資目的地的地位。

現時的5%強積金中1%用作醫療保險儲蓄基金

按照推算，65歲或以上長者佔本港人口的比例到2046年將上升至約33.5%。就此，總商會建議政府制定全面的人口增長策略，包括鼓勵生育、增加勞工供應、提升醫療服務、改革強積金制度，以及改善土地用途規劃。

舉例說，該會建議將現時的5%強積金強制性供款分為兩部分，其中4%繼續撥入強積金，餘下1%則用作醫療保險儲蓄基金，協助市民未雨綢繆，保障未來的醫療需求。本會亦建議推廣遙距診症及電子藥物處方，藉以提升效率和服務質素。

為滿足長者友善居所的需求，當局可制定政策鼓勵發展長者房屋，例如提供額外地積比率和寬免補地價。