劉央指中國現「真牛」　恒指輕易達35000︰潑天富貴　要勇敢迎接

撰文：顧慧宇
有「女股神」之稱的西京投資管理主席及投資總監劉央表示，中國股市已出現真牛、慢牛和長牛階段，「潑天的富貴，我們都要勇敢出來迎接它」，預計恒指在今、明兩年可以輕易達到35,000點，A股上證綜合指數會觸及5,000點。

上證料見5000點

劉央出席亞洲金融論壇時表示，目前資本市場進入非常特殊的環境，「戰爭腳步越來越近，黑天鵝隨時發生，同時市場上資金非常充裕。」她認為，未來資本市場將會進一步分化，資金湧入具有護城河的公司，出現強者恒強、甚至強者通吃的現象，而中國在主導世界的算力及算法層面，已有能力跟美國平分秋色，勢吸引更多資金。

劉央表示，港股成為中國離岸市場的橋頭堡，很多內地的頭部企業來港上市。

料港今年200隻IPO 半數AI相關企業

劉央表示，港股成為中國離岸市場的橋頭堡，很多內地的頭部企業來港上市，並估計隨著AI發展，今年香港新股數量達200隻，當中一半是AI相關行業。對於中國AI板塊，她目前看好智能體及先進封裝行業的投資機會，料該兩大領域在全球崛起的速度較快。

她又指出，AI時代很容易對股票作出估值，但要了解一家公司，也需要具備對地緣政治及世界格局變化的解讀能力。而要了解中國市場，除了基本面外，更需要讀懂國情，才能妥善選股。她呼籲年輕人應該認真學習，「提高自己對風險和報酬的認知，接住這波由國運帶來的真牛、慢牛和長牛。」

