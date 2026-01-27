韓國超越日本為春節內地客出遊首選　到訪人數料激增50%至25萬人

外電報道，預訂預估和航班數據顯示，韓國預計將在即將到來的農曆新年假期期間超越日本，成為中國遊客出境遊首選目的地，這也是自新冠疫情以來首次。



《彭博》引述從事旅遊分析的市場研究機構China Trading Desk預測，在2月15日開始的九天春節假期期間，預計將有23萬至25萬中國內地遊客赴韓國旅遊。這將比去年假期最高成長52%，去年的春節假期比今年要少一天。

BLackpink等韓國偶象團體，在全球大受歡迎，提升了韓國的吸引力。（資料圖川）

韓元疲軟及韓流文化等均為吸引因素

China Trading Desk表示，近年來因日圓貶值而成為中國遊客出境遊熱門目的地的日本，正面臨失去這塊蛋糕的危機。今年以來日中外交摩擦增多，而中國遊客對另一地區熱門目的地泰國的安全擔憂持續，相較韓國大幅放寬對中國旅行團的簽證政策，人民幣兌韓元匯率變得吸引，加上韓國流行文化的全球傳播，都提升了韓國的吸引力。韓國熱門旅遊地包括首爾、第二大城市釜山以及濟州島。

China Trading Desk首席執行長Subramania Bhatt表示，韓元疲軟使得首爾、釜山和濟州島在購物和餐飲方面顯得更吸引力，日本之前因日圓走軟而獲得的吸引力如今因政策因素變得複雜，再加上韓流文化的影響，以及郵輪公司和旅行社將春節期間涉及日本的行程改為韓國，自然而然地產生了替代效應。

日本旅遊：圖為2026年1月18日，北海道札幌市著名觀光地薄野區有遊客打卡拍照。（Reuters）

報道指出，地緣政治風向的轉變能如何快速地重塑亞洲5,000億美元的旅遊版圖。去年11月日本首相高市早苗發布爭議性涉台言論後，中國發布了旅行提醒，建議民眾避免前往日本。近日中國外交部和中國駐日本使領館再次提醒，中國公民近期避免前往日本，因為在日本可能面臨「嚴重」安全威脅。