港人遊韓首11月AlipayHK交易激增1.2倍　兩大消費場景增速最快

中日關係緊張，中國對日本發出旅遊警示，赴日航班也接連被取消，不少中國內地遊客轉而前往臨近的韓國。而事實上，除了內地客，韓國其實一直以來也是繼日本之外，香港人熱門外遊地之一。今年首11個月，港人通過AlipayHK在韓國消費的交易金額和筆數，同比增長約120%。



美容診所、交通及餐飲為增長最快三大類別

螞蟻國際Alipay+北亞及北美總經理蔣微筱表示，會密切留意航班及酒店等情況，若果內地旅客數目有所明顯增加，會增加韓國市場的資源投放，提升推廣力度等。除內地客外，其實香港、日本、馬來西亞、澳門及菲律賓的遊客亦是韓國Alipay+在韓的主力消費人群，交易筆數與金額皆呈快速增長。今年首11個月，在韓國Alipay+交易量同比增長18%，交易總額同比增長16%，美容診所、交通及餐飲為增長最快的三大類別。

新世界免稅店營銷總監郭鐘宇表示，韓國最近成為中國內地遊客首選出遊國之一，會期待明年春節傳統旅遊旺季的銷情。新世界免稅店早在2016年已接入支付寶，2021年進一步引入更多Alipay+合作電子錢包，目前包括AlipayHK在內的Alipay+錢包已全面覆蓋其在韓門店。

韓國新世界免稅店︰港人偏好具備實用價值商品

郭鐘宇表示，透過與Alipay+的合作，成功擴展中國內地、香港、日本及東南亞客戶國際客群。目前內地客平均客單價是海外客中最高的，因其偏好購買貴價奢侈品，例如在化妝護膚品牌方面，內地客戶會偏好Channel及La Mer等國際貴價品牌，而相較香港客戶則會偏好比較具備實用價值的商品，在化妝護膚品牌方面會偏好雪花秀及Medicube等韓國當地品牌。

蔣微筱也表示，支付寶內地客在韓國消費，主要會偏好醫美及奢侈品銷售，而香港客戶消費偏好則會較為多元化。Alipay+數據顯示，今年首11個月包括AlipayHK在內的Alipay+合作錢包在韓國增速最快的消費類別為交通和醫美。當中交通場景交易筆數同比增120%，支付金額增長23%，而醫美場景交易筆數增長90%，支付金額飆升123%。

AlipayHK首三季韓國醫美交易額同比飆升2倍

當中AlipayHK透過螞蟻國際旗下綜合錢包方案Alipay+已連接韓國200萬商戶，港人從抵達機場乘坐機場大巴開始，即可透過AlipayHK掃碼支付機場大巴費用，隨後在首爾搭的士、濟州島坐車均可一掃即搭。同時，在便利店、Mega Coffee等咖啡館、美妝零售店等場景無縫支付。

而港人也會鍾情於赴韓體驗醫療美容服務，今年首三季韓國醫美交易額同比飆升2倍。AlipayHK已接入PPEUM、Toxnfill、GU 等1,500多間熱門美容診所，支持用戶預約美容美發、顏色測試及化妝攝影等服務，並提供專屬優惠。

蔣微筱表示，明年在將在主打覆蓋商圈，目前韓國約有20個旅遊熱門商圈，將以明洞夜市的合作支付模式為範本進行複製。

蔣微筱表示，明年在將在主打覆蓋商圈，目前韓國約有20個旅遊熱門商圈，將以明洞夜市的合作支付模式為範本進行複製。若商圈以往只收現金，將採用靜態二維碼貼附方式，若已支援信用卡支付，則會透過NFC的方式入改商圈，使遊客可直接使用Alipay+合作錢包的NFC支付。明洞夜市等熱門區域90%商户支持Alipay+，今年首11月全球遊客在該區域消費額同比增長625.9%。

她指出，明年也將更聚焦拓展支付覆蓋與促銷曝光度。現今赴韓遊客中，自由行比例持續攀升，例如香港遊客多選擇租車自駕，這類遊客對電子支付的需求更為強烈。因此，除明洞商圈外，京畿道及其他地區的商戶需先完成支付覆蓋與收銀員培訓，才能有效支持遊客自由行的消費需求。

另外，Alipay+將與i-Aurora平台将擴大K PoP體驗類的合作。首先，未来遊客可透過Alipay+合作錢包購買演唱會門票。其次，因應K-POP演唱會常見的手持燈光道具等周邊商品需求，Alipay+和i-Aurora將整合支付功能至該類商品交易中。蔣微筱又指出，後續與i-Aurora的合作或將持續延伸至K-Beauty領域，提升遊客支付體驗。