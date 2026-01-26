陳茂波︰加強港與其他市場連接性　與沙特ETF互掛模式或推至韓國

剛於瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會的財政司司長陳茂波，今日出席亞洲經濟論壇 （AFF）時表示，在國際貿易模式重塑等環節下，中國具備高度穩定性及可預見性，並強調長期開放合作、自由多邊貿易，是政策一致性的體現。內地經濟去年達致5%增長目標，並希望透過刺激內需等來保持經濟可持續性，而隨著中產人口崛起，對於高質量產品及服務需求也有所上升，包括進口的產品。另外，中國在戰略方面強調科技自主，推動人工智能及機械人等發展，希望在關鍵科技方面能夠領先。



400家企業排隊上市 冀藉港融資及拓國際市場

陳茂波表示，在此形勢下，香港連接世界和中國及亞洲，在進入內地市場方面，具備便捷性的優勢，同時作為國際都市，實行普通法、獨立司法制度、簡單及低稅制、貨幣與美元掛鉤，香港仍然是自由港，推行多邊貿易制度。

陳茂波指出，目前有逾400家企業等待IPO上市集資，當中不少為內地領先科技及工業。（顧慧宇攝）

他指出，香港作為國際融資平台，目前有逾400家企業等待IPO上市集資，當中不少為內地領先科技及工業，希望透過香港集資並拓展國際市場，以及實現生產鏈多元化。而二級市場也是具備深度、流動性的，約50%資本來自於國際機構投資者，25%來自於南向資金，其餘來自於本地機構及零售投資者。故此，在香港上市能夠同時接觸到國際及內地資本。

香港早年已拓展雙重上市及二次上市，近期發行者來自泰國、印尼、新加坡及中東等，選擇香港作為其接觸國際資本的平台 。香港也正在加強與其他市場的連接性，互掛ETF方面，例如有香港ETF在沙特證交所上市，也有沙特ETF在港交所上市。目前香港正在推動與韓國類似的安排。

稱人民幣吸引力正增加

另外，香港作為國際領先的離岸人民幣中心，全球供應鏈重整，更多內地企業拓展海外，跨境人民幣使用增長。同時，多元化自從需求增長下，人民幣吸引力也在上升。