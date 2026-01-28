亞馬遜誤發電郵　披露將執行裁員行動「Dawn項目」

亞馬遜於周二（27日）誤發電郵，提早通知雲端運算服務AWS員工有關裁員計劃。



市場傳出亞馬遜計劃本周開始裁減數千名公司員工，雖然公司一直無證實消息，不過，綜合外電報道，周二有行政助理發送了會議邀請予多位AWS員工，並附上一封由AWS高級副總裁Colleen Aubrey署名的電郵草稿。

郵年內稱美加及哥斯達黎加大批員工遭解僱

該會議邀請標題是「發送Dawn項目郵件」，顯然是指亞馬遜裁員計劃的代號。雖然郵件中明確表示亞馬遜正在裁員，但員工尚未收到正式通知。Colleen Aubrey在該電郵提到，為了加強公司實力，美國、加拿大和哥斯達黎加的大批員工已被解僱。

Colleen Aubrey在電子郵件中寫道：「這是我們一年多來一直在做的工作的延續，旨在通過減少層級、增強所有權和消除官僚主義來加強公司，以便我們能夠更快地為客戶提供服務。」

聲明還補充說：「這樣的變化對每個人來說都很艱難。這些決定都是經過深思熟慮後做出的，因為我們需要為公司和AWS未來的成功做好準備。」

去年10月傳出裁1.4萬人

早前有知情人士稱，亞馬遜旗下AWS、零售、Prime Video和人力資源部門的職位都將受到影響，但本周裁員的全面規模尚不清楚。據當時知情人士透露，亞馬遜在10月裁員約14,000人，這是其裁減公司員工約30,000人裁員計劃的一部分。

另一方面，亞馬遜公布，將關閉亞馬遜品牌的超市Amazon Fresh和無人便利店Amazon Go的實體門店，其中部分門店將改為超市Whole Foods Market。這將終止其進軍實體零售的兩大核心布局。

亞馬遜將投資重心轉向網上生鮮配送，以讓生鮮雜貨的「即日送達」（Same-Day Delivery）服務得以擴展至更多社區；同時計劃在未來數年內開設逾百間Whole Foods Market及Whole Foods Market Daily Shop門市。

亞馬遜表示，關閉部分門市是其優先投資計劃的一部分，仍計劃推出其他實體店模式，並將繼續營運其生鮮電商平台Amazon Fresh。

亞馬遜稱，儘管在亞馬遜品牌的實體雜貨店中看到令人鼓舞的信號，但尚未打造出真正具有差異化的客戶體驗，也未形成大規模擴張所需的正確經濟模式。