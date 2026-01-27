美國會女股神佩洛西持倉換馬　沽蘋果及亞馬遜　新建倉一隻金融股

有「國會山莊女股神」之稱的前眾議院院長佩洛西早前宣布，將於2027年1月任期屆滿後退休，其最後一份申報文件顯示，由去年底至今年除了繼續押注大型科企外，並且新建倉環球資產管理公司聯博（AllianceBernstein）。



根據申報內容顯示，佩洛西對部份科技股組合「換馬」之餘，但亦透過買入「LEAPS」（長期股權預期證券）維持對科技股的看好。其中包括出售4.5萬股蘋果及2萬股亞馬遜，當中蘋果的套現金額更高達2,500萬美元，部分持股亦作慈善捐贈。

另一方面，她買入蘋果、亞馬遜、Alphabet和Nvidia（英偉達）的認購期權。這些期權到期日均為2027年1月15日，行使價分別為蘋果100美元、亞馬遜120美元及Alphabet 150美元。

新建倉資產管理公司聯博

另一方面，佩洛西亦罕有地買入金融股。文件顯示，她於今年1月16買入2.5萬聯博股，交易價值介乎100萬至500萬美元。聯博以高股息率見稱。

與此同時，她亦賣出部分持倉，包括出售了1萬股迪士尼及5,000股PayPal，並行使Tempus AI及Vistra的期權。

美國國會・美國會・美國會山莊・美國會政壇：The U.S. Capitol building as lawmakers in the U.S. Congress struggle to reach a deal to head off a looming partial government shutdown less than two weeks away on Capitol Hill in Washington, U.S., November 8, 2023. REUTERS/Julia Nikhinson

根據《紐約郵報》統計，在佩洛西任職國會的37年間，其家族投資組合獲利至少1.3億美元，回報率高達16,930%。

佩洛西已表明2027年卸任，屆時將不再受《股票法》規管，無需再公開披露交易。