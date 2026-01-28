英媒︰馬斯克冀SpaceX今年6月IPO　與兩個原因有關！

據英國傳媒報道，全球首富馬斯克（Elon Musk）提議將旗下太空科技初創SpaceX的首次公開招股IPO安排在6月，貼近罕見天文現象「金星合木星」及馬斯克自己生日。SpaceX據報已安排美國銀行、高盛、摩根大通和摩根士丹利擔任IPO主導角色。



報道引述五位消息人士指，SpaceX商計劃在6月中旬進行IPO，屆時木星和金星將非常接近，發生合相（Conjunct），上一次出現「金星合木星」已是2023年3月。知情人士透露，SpaceX選擇6月作為目標IPO月份的另一個原因是馬斯克的生日，他出生在1971年6月28日。

SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭相關照片（spacex.com）

計劃以1.5萬美元估值籌500億美元

知情人士補充說， SpaceX計劃以約1.5萬億美元的估值籌集至多500億美元，或成為為史上規模最大的IPO，遠遠超過沙特阿美在2019年籌集的290億美元。

不過，部分銀行家及投資者認為6月份上市的時間表過於緊迫，SpaceX需向美國證交會提交S-1表格，告知監管機構其上市意向，並安排全球路演來推銷股票。

圖為2024年9月9日，美國佛羅里達州卡納維拉角的甘迺迪太空中心，SpaceX「獵鷹9號」火箭正準備為私人載人太空飛行任務「北極星黎明」（Polaris Dawn）進行發射嘗試。（Reuters）

他們補充說，任何IPO都將受到市場狀況和情緒的影響，而鑑於總統特朗普頻繁威脅要徵收關稅並試圖影響聯儲局的利率政策，市場狀況和情緒比以往任何時候都更難預測。

部分知情人士透露，馬斯克之所以選擇上市，是因為該公司需要更多資金來開發登陸火星的火箭「星艦」（Starship）系統。