陸東一原因睇淡樓市　稱這兩年是「逃生窗口」　樓價不能再見高位

樓市回升，近日錄得不少短炒獲利個案，不過星級分析師陸東卻唱反調，明言樓市要回到2019至2021年高位已「無可能」，而這一浪樓市回升，是炒家的「逃生窗口」。



陸東接受《灼見名家》訪問時指出，近日本港樓市回暖，主要有三個原因︰一是三年跌了三成，「有反彈是應該的」；二是股票升，帶動財富效應；三是有政府政策支持。

不過，他仍然不看好本港樓市，「我仍然相信2025年、2026年樓市反彈是一個逃生窗口，你借得錢多，住一間炒四間，唔該你起碼走兩、三間！」

陸東自言，不看好本港樓市，相信今明兩年樓市反彈是一個逃生窗口。(資料圖片)

大灣區深化後 港樓價下行壓力大

他解釋，以往香港吃「四方水」，但現時西方「唔受你玩」，唯一條路是擁抱大灣區。雖然大灣區規模很大，GDP全球排第十，惟融合過程，兩地人工及樓價無可避免出現「同化」。陸東續稱︰「﹙內地﹚人工、樓價是你的三分一，當邊境模糊化、交通便利化，香港樓、香港人工存在兩、三倍的差異，將不能持續！大灣區深化之後，本港樓價、人工下行壓力大，無辦法，人哋唔會升上去就你，佢市場大，有八、九千萬人口，而你只有七百萬人，這是結構性問題！」

他預測，這個結構性轉變可以好痛苦，「所以唔好借錢，我係老一代想法，自住一定要買，投資睇過先！」

中原城市領先指數CCL最新報145.54點，按周升0.63%，創2024年5月中後逾1年半次高，不過較2021年8月逾190點仍有一大段距離。