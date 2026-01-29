長和旗下中國飛機聯手法國Elior　在港建飛機拆解中心

長和（0001）旗下中國飛機服務與法國Elior Group SA，今日（29日）簽署合作備忘錄，宣布成立各持股50%的合資企業，專注於飛機拆解與零件貿易。



中國飛機服務行政總裁Norbert Marx表示，「航空飛機管理是國際業務。長江和記實業作為我們的主要股東之一，了解我們業務的國際性，並大力支持我們與法國Elior合作。」他續指，此合作旨在於香港發展亞洲首個飛機退役可持續供應鏈及飛機部件交易中心，推動香港航空服務業進入新里程。

中國飛機服務有限公司行政總裁 Norbert Marx（左）及Elior Group SA 亞洲行政總裁張羿（右）（劉兆儀攝）

瞄準龐大市場需求與區域缺口

根據國際航空運輸協會（IATA）去年底發布的報告，自2019年以來，因發動機等關鍵部件供應短缺，全球飛機交付不足數量已超過5,000架，導致許多飛機延遲退役。Norbert Marx指出一架退役飛機上約有90%的材料和部件，均可回收並重新用於其他飛機。目前，全球約40%與30%的退役飛機分別在北美與歐洲。

與此同時，作為全球增長最快的航空市場，亞洲卻長期缺乏符合國際認證標準的完整處理方案。區內多達75%的租賃飛機，在退役後仍需耗費高昂成本與時間運往歐美。此外，許多區域設施缺乏至關重要的「持續適航管理組織」（CAMO）認證，使得拆解後的部件難以合法進入全球二手航材市場流通。

長和（0001）旗下中國飛機服務，與法國Elior Group SA今日（29日）簽署合作備忘錄。（劉兆儀攝）

提供一站式解決方案 構建循環經濟模式

中飛與 Elior 的新合資企業填補了這一個核心缺口。航空公司可在香港完成退役機隊處理，並確保飛機的高價值組件獲得重新認證，投入全球二手可用材料（USM）銷售市場。

合資企業將推行一個環環相扣的整合營運模式：首先對飛機進行精準拆解以提取高價值組件；隨後在嚴格的CAMO框架下進行專業維修與認證；繼而以亞太市場為重心，開展全球零件貿易；最後對剩餘機體材料進行負責任的回收，將有價金屬轉化為可再生資源。

此外Norbert Marx強調，香港位處東南亞中心，擁有兩文三語的優勢與具競爭力的稅制，是吸引亞太區航空公司與租賃公司客戶的理想樞紐。