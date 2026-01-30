Starbucks港首掛中文招牌　新店投資過百萬　總經理︰人流超預期

咖啡連鎖品牌Starbucks正式進駐西九龍文化地標香港故宮文化博物館，全新概念店是港澳地區首次及唯一一間用中文字「星巴克」作為招牌。該店裝修風格融入中式元素，更有「古埃及文明大展」主題特色美食、飲品。



香港及澳門星巴克總經理陳健倫表示，與故宮的合作計劃已簽訂至2028年，開業以來，人流超預期，又補充隨著香港經濟復甦和遊客回流，整體生意「進步咗」，未來將採「溫和增長」擴張策略，主力在商業區及旅遊區開店。



故宮店投資過百萬元 人流超預期

新店在設計上進行了重要的本地化，邀請了三位本地藝術家參與創作，成為店內三大亮點中文字「星巴克」牌匾、瓷雕藝術裝置，以及以天然礦物和泥土顏料創作的畫作。

書法家黃宣游創作的「星巴克」牌匾、陶瓷藝術家王俊賢的瓷雕藝術裝置，以及藝術家魏舍椏以天然礦物和泥土顏料創作的畫作。（由左至右）

Starbucks更推出與故宮埃及文化展相關的食品，包括「金字塔」造型慕斯蛋糕，以及以木乃伊為主題的酥皮香腸卷。陳健倫透露，該店投資過百萬元，營業已有1個月，人流是超乎預期，而與故宮的合作計劃已簽訂至2028年，旨在透過故宮這個窗口，向世界各地遊客展示星巴克與本地及中國文化的結合。他強調，故宮店的租約「唔止」到2028年。

Starbucks更推出與故宮埃及文化展相關的食品，包括「金字塔」造型慕斯蛋糕，以及以木乃伊為主題的酥皮香腸卷。

聚焦旅遊與商業區 溫和擴張

對於香港整體市況，陳健倫表示，隨著香港經濟復甦和外地遊客回流，北上消費人群已固定，不會再大規模去深圳，餐飲業市況已見底後緩慢回升，公司業務錄得溫和增長，生意「進步咗」。

現時Starbucks全港共有165間分店，陳健倫指出，未來的擴張策略將採取「溫和增長」的方針，著重在商業區及旅遊區開設分店，主力開設有座位的店舖，最小面積約為800平方呎，最大可達3,000平方呎。他補充，今年上半年有4間門店已「落實」將會開店。

陳健倫表示，隨著香港經濟復甦和外地遊客回流，餐飲業市況已見底後緩慢回升，公司業務錄得溫和增長。（Starbucks提供）

不打價格戰 分三級定價

對於內地咖啡品牌瑞幸攻港，陳健倫表示歡迎，認為這有助於「做大咖啡的市場」，並教育消費者欣賞咖啡，不擔心被中低價位品牌搶佔生意，亦不會因此而打價格戰。

他強調，在無必要的情況下不會全線加價，目前設有高中低三個價格級別，主要與營運成本相關，每個級別之間相差單位數字的百分比，例如港島區由於租金貴，定價亦會較高。

陳健倫強調「無現金支付」（cashless）已成為主流，現時全港有93間分店不接受現金付款。（Starbucks提供）

全港93間舖不收現金 日後會視情況增加「cashless」門店

數碼化方面，陳健倫強調「無現金支付」（cashless）已成為主流，現時全港有93間分店不接受現金付款，「這個數目未來會視乎市場情況，略增加（無現金支付門店）」 。另外，他又指，香港APP會員人數達90萬，通過手機APP落單的生意佔整體生意的10%，佔會員生意的三分之一。

廣告方面，陳健倫，會集中資源於社交媒體，以貼近潮流，不傾向傳統的電視或地鐵燈箱等硬銷廣告。