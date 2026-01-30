美財政部報告指人民幣被嚴重低估　籲允及時有序升值

美國財政部發布半年度外滙報告，指人民幣被嚴重低估，呼籲中國允許人民幣及時有序地升值。



報告並未將中國列為滙率操縱國，但指中國在滙率政策和做法上缺乏透明度，在其主要貿易夥伴中尤為突出，又稱如果未來有證據表明中國為阻止人民幣升值而透過正式或非正式渠道作出干預，美國財政部仍有可能將中國列為滙率操縱國。

報告指，鑑於中國對外順差規模極其龐大且仍在增長，而且當前滙率嚴重低估，重要的是中國當局允許人民幣滙率以符合宏觀經濟基本面的方式及時有序走強。

這份報告未有指摘任何主要貿易夥伴操縱滙率，至於所謂的「觀察名單」則略有調整，泰國被加入其中，與此同時，中國、日本、南韓、台灣、新加坡、越南、德國、愛爾蘭和瑞士仍然在榜上。

高盛﹕9成受訪者料今年人民幣將升值

另一方面，外電報道，高盛表示，投資者調查顯示，投資者對今年地緣政治風險和軍事衝突的擔憂程度超過其他因素，而有13%的人則擔心中美關係緊張；超過90%的受訪者預計人民幣今年將兌美元升值。

調查結果顯示，44%的投資者認為美元兌在岸人民幣2026年底前將達到6.8至7，39%預測該貨幣對達到6.6至6.8，8%的投資者預計低於6.6。

受訪的投資者中，超過90%預計MSCI中國指數今年至少上漲10%，其中46%預計漲幅超過20%。內地房地產方面，只有7%的投資者認為房價會在今年觸底，34%的投資者預計會在明年發生，而近60%的人則認為要待至2028年或之後。此外，82%的投資者預計中國PPI通縮在明年或之後結束。

瑞聯稱人行允人民幣升值屬實現國際化一環

此外瑞聯（UBP）亦看好今年人民幣走勢，預期兌美元至少達到6.85，較當前水平高約1.5%。溫和的人民幣升值傾向，將讓人民幣計價資產對國際投資者更有吸引力，其結果是，人民幣進一步升值可能削弱美元，而且不僅僅是在短期內。

該機構認為，人民幣相對於美元被明顯低估，人民銀行近期允許人民幣升值的決定並非一次性舉措，是作為推動人民幣在貿易和計價中實現國際化的一部分。然而，人民幣短期內升至上述水平的可能性不大，但認為這很可能是未來運行的方向。